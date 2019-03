En la forma y el fondo ha comenzado la campaña electoral y los ladridos del miedo espantan en auditorios y televisiones; la consigna, todos contra todos. No es el modo ejemplar de representar en el mundo una democracia moderna. La cuestión es que los llamados "ideólogos" de las corrientes mayoritarias muestran anorexia de ideas y recurren al viejo truco del miedo. Los asesores de Sánchez y Casado no se están ganando el sueldo y empujan a un discurso desgastado falto de imaginación. Pedro Sánchez repite un mantra monocorde; "cuidado que vienen las tres derechas". ? eso es todo Sr. Sánchez ? ¡!Vaya susto !¡, nunca se había visto algo igual, no una, sino tres derechas, que según él y sus acólitos nos llevarían a las cartillas de racionamiento, al Seat 600 y el NODO.. ? pero donde imagina Sánchez que estaban las otras dos derechas cuando gobernaba Jose Mº Aznar? Aquí ya han gobernado las tres derechas durante años y no ocurrió cataclismo alguno, más bien fueron capaces las tres derechas de enderezar las torceduras económicas que dejaron las tres o cuatro izquierdas, recuerde el joven Sánchez el final de la etapa de Felipe González o la del necio Zapatero cuando España cayó al precipicio de la crisis. Aquí ya se ha conocido el turno de partidos y cada cual se lleva anotados los triunfos, y los fracasos , como en todos los países democráticos. Haría bien Sánchez en no repetir monsergas en plan asustadizo porque el personal conoce y recuerda hechos irrefutables. Cabría esperar algún programa, algún discurso constructivo, o solo se trata de abrir tumbas y volver a la necrofilia? o de abrir fosas donde quepa medio país?. Inquietante para los que han sobrevivido al necio Zapatero.

Sánchez pretende ganar estas elecciones haciendo creer que el PSOE es un partido social demócrata pero habla de aquel partido que arrasó en las urnas con un discurso atractivo y vibrante no de este PSOE, el suyo, que se ha especializado en funerarias y en amenazas a la España de las banderas y con especial énfasis a los de la Plaza de Colón. Podría Sánchez olvidarse de originalidades y chorradas y dedicarse a lo serio, ni más ni menos dedicarse a reconstruir la ilusión rota y trazar puentes de entendimiento entre los españoles del siglo XXI. Para ello habría de purgar radiadores para que el agua fresca y limpia volviera a circular por el PSOE.

Y Pablo Casado, más de lo mismo, miedo a los otros, avisando del peligro de un país roto. Sin faltarle razón respecto a las veleidades de Sánchez con los golpistas, Casado olvida que su predecesor dejó maltrechas las siglas del PP justamente por no mostrar los principios fundamentales y hacer frente a los golpistas en Cataluña en el tiempo y en la forma. El Sr Rajoy se mostró cuando menos despistado, huidizo, acobardado o vago. Y hasta aquí nos trajo su desidia. Por ello Casado no debiera acantonarse en el miedo a los " otros" , miedo como munición y como argumento. Pero algo habrá de hacer más allá del miedo si pretende gobernar España. Y uno de los gestos mas visuales sería la urgente renovación generacional del partido , una larga lista de profesionales enquistada desde tiempos remotos que fueron en su mayoría colaboradores necesarios de la derrota del PP y de la desafección al Sr. Rajoy. Ni Sánchez ni Casado debieran continuar en las monsergas y con las mochilas cargadas de lastre y viejas rencillas. Allá ellos, perderán una oportunidad para sus partidos y para España. Si el Sr. Casado quiere frenar el subidón de VOX y de Ciudadanos habrá de hacer algo mas, habrá que desmontar el entramado de las cúpulas que hacen las listas al congreso y al senado y que rigen el partido en Madrid y provincias, con excepciones de excelencia la mayoría son meros profesionales del halago y la obediencia ciega carentes de prestigio en el mercado laboral tal que en el PSOE y otros viejos partidos. Por ello la savia nueva de los partidos emergentes capta votos y entusiasmo; Podemos hace años, después Ciudadanos y ahora VOX . La historia del bipartidismo en clara decadencia, entra en otra etapa de pactos y entendimientos y para ello se hace necesario suavizar las formas y mostrar respeto al adversario en lugar de señalarlo como enemigo irreconciliable. Aquí se hace evidente que muy significados políticos no trabajan para los ciudadanos, trabajan groseramente por sus sueldos y prebendas.

Y cegados por esa visión partidista, ninguno atiende el clamor mayoritario de la necesidad de un acuerdo, establecer un marco para un pacto de Estado que preserve el Estado de Derecho y la democracia en España frente los enemigos presentes; los separatistas y populistas extremos, izquierdas radicales y marxistas que quieren acabar con el pacto constitucional de convivencia y libertades. Lo que amenaza a España es un fenómeno que se extiende por Europa y que está fragmentando el proyecto común de aquellos padres fundadores de la UE. Aquí en España, la realidad hiriente de Cataluña desborda los sentimientos de una sociedad dividida en facciones, en bandos, en trincheras del odio que es el alimento de los nacionalismos supremacistas y excluyentes. Y el único freno posible sería el gran pacto entre partidos constitucionalistas capaces de entenderse, de hablarse, de no odiarse. Las veleidades de Pedro Sánchez y su voluntad de seguir pactando con separatistas , populistas y filo etarras caso de poder formar gobierno el 28 de abril próximo no solo desvirtúan el PSOE de sus fundamentos sino que será el comienzo de una larga agonía donde con toda probabilidad acabe su aventura política. PSOE, PP y Ciudadanos tiene delante una responsabilidad histórica que se hará efectiva el próximo 28 de diciembre, sus dirigentes quedarán señalados por las consecuencias de sus actos. Ni el miedo, ni las barricadas ni los insultos ayudarán a la necesidad imperativa de este entendimiento.