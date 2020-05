No todo lo que brilla es oro

Lel Presidente Macron, se encuentra acorralado, en efecto, disidentes de su Partido han creado uno nuevo y un grupo en el Parlamento, el Señor Macron ha perdido la mayoría. También el Presidente ha debido firmar el Decreto que excluye a 6 ex colonias del sistema monetario del Franco CFA, estos países no tendrán ya que depositar el 50% de sus Divisas en el Francia las podrán retirar del Banco de Francia, lo que hace perder a Francia unos 30 Mil Millones anuales. Se añade que Francia es muy dependiente de Alemania en su comercio, según DESTATIS (Oficina alemana de estadísticas) los intercambios en el 2019 fueron de 179 Mil Millones de €, Alemania es el Nº1 Comercial de Francia y Francia el N2 para Alemania, se añaden 232 proyectos de desarrollo entre los dos países, unas 4600 empresas alemanas emplean más de 310 Mil personas en Francia. Según el Banco de Francia, la reserva de capital alemán es de 68Mil 400 Millones. Muy debilitado políticamente, el Señor Macron se ha refugiado en los brazos de la Señora Ángela Merkel para retomar la iniciativa Política en la UE y mejorar su imagen en Francia. El Señor Macron aprovecha que la Señora Merkel está en dificultad Política en su Partido y está confrontada en la UE a los países del Sur que argumentan sus peticiones económicas con la situación creada por el Cov-19, a lo que se oponen los países del Norte de la UE. Se añade la Sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania que bloquea la participación de Alemania en el BCE, en lo que concierne la compra de Deuda de los países del Sur de la UE. El Tribunal Constitucional ha puesto bien claro que el solo detiene la autoridad jurídica suprema en Alemania y no las instituciones europeas, incluida la Corte Europea de Justicia, más es, el Tribunal Constitucional considera que el BCE tiene una legitimidad dudosa ya que sus reglas de funcionamiento no tienen un contenido democrático y que el BCE está implicado en la crisis económica actual en la UE. El Presidente Macron no ha tomado posición contra el Tribunal Constitucional alemán, pero ha buscado junto a su ministro de la Economía Bruno Le Maire, la forma de neutralizar o evitar el dictamen de la Corte de Justicia alemana, el Señor Macron ha propuesto de incluir las Deudas en los Presupuestos de los Estados, esto legitimaría las Deudas y las solidarizaría entre los 27 países de la UE. El Señor Macron declaraba: "Debemos retomar el control de la Economía, consolidarla más aún en Francia y en una UE soberana y que conjuntas tomen sus decisiones sin injerencias, Francia tiene que reconstruir su independencia agrícola, sanitaria, industrial y en tecnologías" con estas declaraciones el Señor Macron manifiesta su voluntad de conservar para Francia plena libertad de decisión y en consecuencia de endeudarse, es contradictorio con el objetivo que persigue el Señor Macron de Mutualizar el importe de la Deuda entre los Presupuestos de los países de la UE, lo que sería una base de Federalismo para la UE. Es en esta situación Política y Económica descrita que la Señora Merkel y Macron anuncian que la UE va a poner 500 Mil Millones de € a disposición de los países debilitados económicamente por el Cov-19 y que el coste sería asumido por cada país según sus posibilidades económicas. No han dicho que para que esta medida se haga realidad, los 27 países de la UE deben aprobarla y también precisar a qué reglas y medidas de austeridad tendrían que someterse los países que tengan acceso a los 500 Mil Millones y se exige votar con anterioridad el presupuesto de funcionamiento de la Comisión europea, 2021 / 2027, cuyo contenido está muy reñido por los países del Norte de la UE, veo difícil que todo esto se realice. Se prevé que la Comisión de la UE, tendrá libertad para endeudarse en los Mercados privados. Los países que componen la UE, en un momento dado, serían solidarios de las deudas del sector financiero y pagar los 95 Mil Millones de Deudas Bonos Basuras adquiridos por el Deutsche-Bank.