Se busca gastronomía

Hoy toca hablar de la gastronomía neoyorquina. Bueno, ¿qué gastronomía? El hecho de haber nacido en Almería, oliendo el Mar Mediterráneo, criándote entre cervezas y tapas, buenas raciones de pescado, buenas paellas frente al mar en la Isleta del Moro, Las Negras o Los Escullos, te convierte casi en un crítico de cocina si hacemos una comparación con las personas que nacen y se crían en Nueva York. No desprecio a los neoyorquinos por haber nacido donde han nacido, apelo a su total desconocimiento y a su falta de interés en la cocina. El neoyorquino de turno nace con prisa y con falta de tiempo. Desde bien pequeño insufla el ajetreo que se vive en la capital del mundo. Como he mencionado en otros artículos, los neoyorquinos que tienen una vida laboral normal, carecen de tiempo para ocio. Si no disponen de ese tiempo para pasarlo en familia, ¿tendrán tiempo para cocinar e innovar cocinando? Negativo. He mantenido largas conversaciones con personas procedentes de Latinoamérica, con las que he compartido unos gustos culinarios exquisitos y una tradición gastronómica más o menos comparable. La gente que proviene de América Latina con la intención de establecerse en Nueva York, queda totalmente perpleja ante la falta de interés que muestran los americanos en la cocina. No usan la cebolla ni el ajo para nada, no consiguen combinar con acierto las especias, y lo que es peor, recurren a un extraño marinado que sirve de igual manera para carne y pescado.

Si tuviéramos que analizar la dieta de un ciudadano medio de Nueva York, probablemente estaríamos hablando de que esa persona consume pollo, ternera, verduras, pasta y arroz. ¿Dónde está el pescado?, ¿las legumbres? Carecen de sentido en la cultura gastronómica neoyorquina. Y lo que es más curioso, cuando un neoyorquino sale a comer, probablemente elija una franquicia de hamburguesas para saciar su apetito culinario, y si está a dieta, hará lo propio con la ensalada César de turno. ¿Qué ocurre cuando muestras a un americano la gastronomía española? Queda totalmente maravillado. Durante este año en el que me encuentro viviendo en Nueva York, he tenido la oportunidad de hacer salmorejo y tortilla de patatas. Sí, podría haber completado un menú degustación, pero la falta de productos me privó de alcanzar mi cometido. El resultado fue que esa sopa de tomate - tal y como ellos la llaman - resultó ser lo más sabroso y refrescante que habían probado nunca. Eso sí, los niños dijeron que preferían las patatas fritas - con respecto a la tortilla - pero bueno, al fin y al cabo, son niños.

Estos comentarios negativos que estoy vertiendo en estas líneas sobre la inexistente gastronomía neoyorquina no quieren desmerecer los buenos establecimientos radicados en la ciudad, en los que puedes degustar platos de una calidad exquisita y, al menos, contar la experiencia. Sin embargo, si tuviéramos que definir la procedencia de esos restaurantes, todo quedaría reducido a platos italianos, japoneses, chinos, españoles, coreanos, mejicanos, hindúes, y una buena colección de hamburguesas de origen americano, pues es de sobra conocido, que se trata de su plato estrella. No seré yo el que critique las deliciosas hamburguesas de La Gran Manzana, pero como español con una gran tradición culinaria, me gustaría poder disfrutar de una amplia gama de platos y productos, que pudiera identificar como platos norteamericanos o neoyorquinos, en este caso. Es cierto que Nueva York es una ciudad de inmigrantes y se ha nutrido durante siglos de las artes culinarias del extranjero, pero si tuvieran un mayor interés por la cocina, podrían desarrollar una mezcla interesante, con aportaciones propias de la cultura americana influenciadas por la cocina internacional. La combinación podría resultar todo un éxito. De hecho, Nueva York sigue siendo todo un reclamo para los chefs internacionales. Solo hace falta un poco de interés, solo un poco.

A modo de epílogo, he de admitir que en la repostería han conseguido afianzar una seña de identidad. Son innumerables y de calidad la cantidad de dulces que han logrado crear en las entrañas de la Gran Manzana. Los cupcakes, las cheesecakes y las tartas red velvet sobresalen dentro de una oferta variada, que ha aunado con maestría lo tradicional del postre neoyorquino con las nuevas corrientes culinarias que se han establecido en la ciudad. No todo van a ser críticas para la gastronomía de Nueva York.