Más calidad de vida, mayor productividad

Trabajar desde casa es una opción de futuro si queremos construir una empresa cada vez más innovadora y competitiva. El teletrabajo es todavía en España un concepto exótico y, aunque cada vez se escucha más y hay más gente que trabaja desde casa, existen muchos mitos que suelen crear confusión y nos alejan de todas las ventajas que esta opción supondría para los trabajadores, para los equipos y, por ende, para las empresas.

Son las empresas "tech" las que están abriendo este nuevo camino. De acuerdo con las cifras casi el 50% de estas compañías tendrán el 30% de su plantilla trabajando remotamente en 2020. Y son estas compañías, y sus empleados, los que están demostrando su enorme cantidad de beneficios.En primer lugar, se necesita romper con muchas ideas preconcebidas y bloqueos mentales que no permiten a las empresas aprovechar todas estas ventajas para, de esta forma, ser más competitivas. Deberíamos observar esta cuestión desde el prisma de ofrecer una calidad de vida para poder obtener, como resultado, calidad en el trabajo.

Cuando uno habla acerca de trabajar desde casa escucha cosas como: "seguro que trabajas menos", "no tienes que madrugar, que bien" o, incluso, "que suerte, puedes hacer lo que te da la gana". Y todo esto resume el principal bloqueo que tiene una empresa a la hora de valorar la posibilidad de ofrecer trabajar de forma remota a sus empleados. Sin embargo, los árboles no nos dejan ver el bosque y la verdadera cuestión es que más visibilidad no se traduce en mayor productividad. De igual manera tampoco conlleva más control, más comunicación, más confianza, etc. Las empresas necesitan cambiar su marco de trabajo y su medición de resultados. Todas las empresas que se han dado cuenta de los beneficios de esta opción, basan su metodología de trabajo en la consecución como equipo de objetivos y no en el número de horas en una oficina de sus trabajadores. Es obvio que personas felices y motivadas son capaces de realizar un mejor trabajo y, por tanto, conseguir clientes más contentos. En consecuencia, todo parte de la idea de ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros empleados con el fin de buscar su felicidad y motivación. Entre los beneficios para los empleados podemos destacar, por un lado, que no tienen que desplazarse siempre a una oficina o hacerlo en horas punta, teniendo que recorrer un largo camino hasta ella. Simplemente, pueden empezar a trabajar mucho antes, de manera más sencilla y dedicar más tiempo al trabajo. Incluso, son las primeras horas del día cuando el cerebro está más activo y rinde mejor, por tanto, es buena idea no malgastar ese uso en atascos de todo tipo. Por otro lado, cuando se apuesta por este enfoque se consigue un mejor equilibrio entre vida profesional y personal. Y es ahí donde ocurren cosas interesantes: ellos aumentan su felicidad y su motivación lo que se traduce no solo en mejores resultados en el trabajo, sino también en lealtad. Un equipo leal

equivale a una gran productividad y a una menor rotación, lo que, como cualquier empresario sabe, supone un gran ahorro de costes. Para la empresa además de los beneficios ya comentados como el aumento de la productividad, la eficiencia y el ahorro de costes también existe otro importante beneficio: el acceso a un mayor talento. Como tu equipo puede trabajar desde cualquier parte, puedes acceder al mejor talento de cualquier lugar. Sin embargo, las empresas para poder beneficiarse necesitan abordar algunos retos. Estos se centran principalmente en mejorar y hacer más eficientes los flujos de trabajo, la comunicación y todos sus engranajes. Es fundamental que la gestión y el liderazgo se transformen y se adapten. Todas estas opciones pueden ser procesos muy estresantes y fallidos si no existe una confianza total en tu equipo. Sin embargo, el problema no reside en que puedan trabajar de una forma u otra, reside en la confianza existente. La comunicación es siempre una parte vital en cualquier equipo de trabajo. Trabajar de manera remota únicamente pone a prueba si la comunicación puede ser mejorada. Otras partes importantes que se pondrán a prueba serán la gestión de expectativas y nuestros mecanismos de medición de resultados, aprendizaje y mejora continua.

En España, según datos del monitor Adecco de oportunidades y satisfacción en el empleo, un 7,4% de la población ocupada en 2018 cuenta con la opción de poder trabajar desde casa diaria u ocasionalmente. Si esta opción aportaría, según parece, grandes ventajas, ¿por qué, entonces, en España la cifra es tan baja? ¿Acaso es necesario un cambio de mentalidad de nuestros modelos de gestión? Quizá necesitamos construir una nueva perspectiva enfocada en la motivación intrínseca y el trabajo por objetivos.