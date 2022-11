El cambio ya es irreversible

Ya es hora, para que nuestros políticos reflexionen y paren de tomar decisiones dictadas por sus ideologías, que sean conservadoras, socio-demócratas o izquierdistas verdes neo liberales; políticos de Bruselas que se miran el ombligo y se alejan de las realidades que sufren los ciudadanos en la calle. Mi grito no es de ira, es de dolor de ver como aumentan las colas de desfavorecidos ante las asociaciones caritativas, como aumenta el paro obrero, como aumenta la inflación, como se desmorona la economía y como ya son más de 25 mil las personas que duermen en la calle debido a que no pueden pagar los alquileres en constante aumento, más del 50% de ellos son españoles y el número de mujeres está en aumento, es urgente de crear los centros de acogida dignos y terminar con el chabolismo. Esta situación indigna que viven estas condiciones de pobreza, están encubiertas por la mentira de las televisiones que tratan de distraer nuestras mentes distorsionando las realidades en las que vivimos. Los países que componen la UE están perdiendo su soberanía y parte de sus valores democráticos, obligados de censurar toda información considerada no conforme por US. La primera ministra de Nueva Zelandia, propone que se imponga una censura a escala mundial, ¿en qué mundo mental vive esta política?, ¿no ha comprendido aún los cambios que se están operando en su vecina Asia? ¿no sabe que la producción de China en productos de consumo y de alta tecnología son dos veces superiores a los que produce USA actualmente? La prohibición de USA a Taiwán y Corea del Sur, de vender las "pulgas electrónicas RFID" o micro procesadores a China y Rusia llega tarde ya que Malasia los fábrica, China y Rusia también, y que solo compraban ciertos componentes para complementar las funciones de las que ellos fabrican y no olvidemos que China produce y detiene el 80% de las tierras raras mundiales existentes. La UE con implicarse indirectamente con la OTAN en la guerra fratricida en Ucrania, se ha provocado la ruina económica y geopolítica. US está recomponiendo su tejido industrial provocando el éxodo de empresas en Francia y Alemania, US defiende su economía aplastando la de la UE Mientras tanto tras sufrir una pérdida de un 3% de su PIB por las sanciones, hoy lo está recuperando en incluso está en auge, sus industrias sobrepasan de más de un30% las producciones de Alemania. Los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) lo que ofrecen estas organizaciones ejerce una creciente atracción de países distintos a los de la BAO, es decir, más del 80% de la humanidad. Mientras tanto la UE con una mirada estúpida ve como el mundo unipolar dominado por USA y sus aliados de la UE, se hunde y es remplazado por el mundo multipolar, ya no hay marcha atrás. La lenta pérdida de influencia del $US y más aún le del Euro hace que estamos sobre unas arenas movedizas que tragan nuestro poderío financiero. En su obra "Historia secreta de la oligarquía angloamericana" Carroll Quigley, apoyándose en importantes archivos y gracias a su investigación, explica cómo las élites anglosajonas desarrollaron, en la segunda mitad del siglo XIX, un plan de batalla para permitir la El Imperio Británico se asoció con los Estados Unidos para establecer una hegemonía completa sobre el mundo. Este afán de poder y dominación fue obra de un puñado de hombres íntimamente ligados a las altas finanzas de la City y Wall Street. Si el 8 / 11/2022, ganasen los Republicanos en USA, las Políticas Nacionales e Internacionales cambiarán. Los "Demócratas" perderán sus posiciones en el poder, los Republicanos recuperarán sus Industrias, hoy en una UE en declive. El $US ajustará su valor a su capacidad productiva. Es la nueva-élite, pragmática y que rechaza los tecnócratas, la que podría iniciar este proceso en un futuro cercano. El dólar US, eventualmente se convertirá en una moneda nacional común, y los activos denominados en $US, se cancelarán. USA comenzaría su adaptación a la multipolaridad.