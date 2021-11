Los cambios geopolíticos, a favor de asia

La Geopolítica ha cambiado con rapidez, sin que fuese debido a conflictos, como los del 14/18 y del 39 / 45. No son las relaciones de fuerza, pero si las de dominación económica que se ha desplazado de Occidente a Euro Asia. El ego de los políticos del eje Washington Londres Paris les han impedido ver la decadencia económica de Occidente, creían que sus fuerzas militares les permitían compensar la pérdida en economía. China ha seguido avanzando con los tratados bilaterales que le permiten instalar industrias en las antiguas colonias Occidentales, China mejora las redes de carreteras, es también en beneficio de la propia economía china, son más de 129 países los que han establecido estas relaciones. Francia utilizando las contradicciones étnicas en sus excolonias, trató de bloquear el avance chino, pero hoy estos países acusan a Francia de ser autora de múltiples golpes de estado y guerras internas, en particular Mali y Centro África. El 8 /10/21, el 1er Ministro de Mali Choguel Kokalla Maïga ha llamado a consulta al Grupo Wagner, mercenarios rusos, Moscu hace saber que el Estado ruso no está implicado militarmente por la decisión del 1er Ministro de Mali, que la justifica por el rechazo de los militares franceses a que los militares de Mali penetren en una zona donde los jaimistas son formados, por instructores franceses según el 1er Ministro de Mali, Argelia le propuso a Mali ayuda económica para pagar este grupo de Mercenarios rusos que ya actúan en Republica Centro Africana. Tras 7 años de guerra en Mali, Francia ha sido invitada a marcharse. Mientras tanto, los chinos después de enviar un Misil hipersónico que dio un rodeo al planeta y cayó a velocidad fulgurante sobre su objetivo, este misil puede ser armado con una carga nuclear, China está modernizando su ejército, poniendo en reserva a unos 300 Mil militares que por su edad tienen dificultad en adaptarse a las nuevas tecnologías, también ha cambiado los entrenamientos y formaciones, unos 20 Mil oficiales han sido puestos a disposición de la economía civil y 6 generales han sido expulsados acusados de abusos de poder y corrupción, también están repartiendo las instalaciones militares en puntos estratégicos del país. China es hoy una gran potencia militar y económica, se pone de manifiesto con sus declaraciones internacionales y exigiendo que los instructores US llegados a Taiwán se marchen, de lo contrario lo consideraría como una invasión de su territorio y enviaría sus fuerzas a Taiwán para US se trataba de una visita amistosa sin más, estamos muy lejos de las declaraciones del General Mac Arthur. Personalmente estoy contra los talibanes debido al obscurantismo y crímenes que han hecho, pero es difícil comprender que Occidente no envié ayuda humanitaria en cantidad, utilizando para su pago los 9Mil Millones de $ oro que confiscó al evacuar Afganistán, los embargos de alimentación y medicamentos solo son sufrimiento para los pueblos que los soportan y solo dan mala imagen de Occidente a todos los pueblos y refuerza las políticas de Gobiernos como el de Irán y Pakistán los cuales se han reunido en Tadjidistán, donde China tiene una Base Militar y el Presidente iraní, Ebrahim Raissi, ha criticado con violencia a USA y Occidente, haciéndolos responsables de la resurgencia de los grupos terroristas en Afganistán, ha recordado el atentado en el aeropuerto de Kabul que hizo 13 victimas mortales entre los militares US. Se añade varios informes de Servicios de países de la OCS que concluyen que estos grupos terroristas están alimentados y pilotados para romper la hegemonía de Afganistán, no han designado con exactitud de que país se trata, pero dejan pesar graves sospechas sobre Occidente y su aliado de Medio Oriente. Es hora que ante tal complejidad, Occidente debe actuar y tener en cuenta la nueva situación geopolítica para construir políticas beneficiosas a los pueblos.