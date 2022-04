Los chagosianos quieren recuperar su país

Los chagosianos quieren volver a casa, usted se pregunta: ¿Quién son?. Son los descendientes de los habitantes del archipiélago de unas 55 islas de arena, azul y cocoteros, ubicado en el norte del Océano Índico, con una posición estratégica hacia el África, Oriente Medio y Asia. Chagos habitadas por pescadores de la India, hasta mediados del siglo XVIII, cuando los franceses las colonizaron y llevaron del África esclavos para cultivar cocoteros. Francia cedió Chagos en 1814 a Inglaterra, que lo adjuntó en 1903 a la colonia de Isla Mauricio. Tras la abolición de la esclavitud en 1834, trabajadores indios llegaron a Chagos y se mezclaron con los africanos descendientes de los traídos por los franceses. Solo tres de las 55 islas Chagos estaban habitadas: la principal, Diego García, Peros Banhos y Salomón (no la confundamos con el archipiélago Salomón en el Pacifico). Inglaterra para que Isla Mauricio aceptase separarse de las Islas Chagos a cambio de su independencia y contra ciertas contrapartes y la promesa de que Chagos les será devuelto cuando USA no lo considere útil para su defensa, Inglaterra separó "ilegalmente" el archipiélago de Chagos de Isla Mauricio tras su independencia en 1968, como lo reconoció el 25 / 02 /2019, la corte internacional de justicia "esto fue un acto ilegitimo e ilegal". USA en 1960, negoció con Inglaterra para instalar una base militar y naval en la isla principal de Diego Suarez, pero exigió la deportación de todos los habitantes del archipiélago Chagos a otros países. Inglaterra expulsó de estas islas a sus habitantes, que vivian en ellas desde el siglo XVIII y los deportó a las Seychelles e Isla Mauricio, islas de las que no conocían ni la cultura ni la economía; sin casa, trabajo ni dinero. Ante esta injusticia, los chagosianos están tratando de levantarse y organizar manifestaciones, desfiles y huelgas de hambre. También fue en 1975 que se presentó la primera denuncia contra este desarraigo forzoso. Michel Vencatessen, deportado de Chagos, reiteró su denuncia ante el Tribunal Superior de Londres un año después, sin éxito. Fue en la década del 2000 que la situación comenzó a cambiar, los chagosianos y sus descendientes se negaron a abandonar la lucha, quieren volver a su patria, que apodan "La Huella de la Libertad" en ironía hacia los militares US que los expulsaron. Al frente de la acción en justicia, Olivier Bancoult, líder del Chagos Refugee Group, declaró "A nadie se le puede impedir entrar en su propio país: "otras gentes US pueden vivir allí. no se respeta el derecho internacional ni la Carta Magna, apoyados y firmados por US. Los Chagos ayudados por la abogada británica Amal Clooney, llevaron este drama a la Corte Penal Internacional que estableció en 2002 que la deportación o el traslado de una población es un crimen de lesa humanidad. En respuesta 2010, el gobierno inglés declaró Chagos área marina militar "de su Territorio Británico", pese a que Inglaterra no está en el Océano Indico, pretendía impedir la vuelta de los nativos de Chagos: La Corte Permanente de Arbitraje lo consideró ilegal. En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró: no hay barrera legal que impida que los chagosianos regresen a casa y remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia que del 3 al 6 de septiembre en La Haya, esta dio razón al gobierno de Isla Mauricio que apoyado por la mayoría de los países presentes a excepción de Australia, USA e Israel, expuso su posición y apoyó el hecho de que siendo Chagos parte de su territorio, Isla Mauricio es aun parcialmente una Colonia. ¿Por qué, después de tantos juicios a favor los nativos expulsados, estos no recuperan su país? El abogado Robin Mardemootoo, del Grupo de Refugiados de Chagos desde 1997, explica: "Según el derecho internacional, Gran Bretaña y Estados Unidos deben aceptar ser procesados para que la decisión de los jueces sea vinculante. Hasta ahora se han negado. Con lo de Chagos vemos como se respetan los Derechos Humanos.