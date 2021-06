Del colonialismo al futuro

Cuando hablamos de colonialismo, pensamos de facto a África, ya que este continente, salvo Etiopia, fue totalmente colonial izado a partir del siglo 19. Ya en el siglo XV España y Portugal se extendían hacia América y Asia, seguidos por Francia, Holanda e Inglaterra. Estos países deseaban acaparar las riquezas de los países que invadían militarmente, para ello imponían su idioma, su religión y su cultura. Las poblaciones de los países conquistados estaban obligados a doblegarse o a perecer, perdían sus tierras su poder político y económico en beneficio de los colonos llegados de Occidente y que se consideraban superiores y asociaban el ser Blancos a este concepto de superioridad. Para mantener la división social que asegurara el dominio político y económico, se integró el racismo en la política de los países coloniales. Fueron los descendientes de los primeros colonos españoles los que se independizaron de una España decadente, sin una industria que pudiese responder a las necesidades de las criollas, fue Inglaterra tras la derrota de Napoleón quien asumió el comercio con estos países. Francia perdió totalmente una Indochina con ideología Marxista que negaba la tutela económica de Francia. Francia organizó la independencia del África subsahariana formando fieles Políticos africanos en sus Universidades, hijos de los dirigentes de las diferentes etnias, eso ha durado del 1960 al 2020, corrupción, dictaduras encubiertas, dependencia económica con el Franco CFA y saqueo de las riquezas minerales de estos países. Hoy en África una nueva generación de políticos se impone por la implicación de nuevas generaciones que no aceptan vivir como sus padres con 3Euros por día y en condiciones precarias, que solo les permiten el mal comer y nunca acceder a los bienes de consumo aportados por los chinos y que invaden los mercados locales. China ha firmado acuerdo de no injerencia en las políticas de estos países y ha obtenido acuerdos comerciales bilaterales y también que China les construyan infraestructuras, estos tramos de carreteras y de ferrocarriles de los cuales estos países ya se benefician y que serán las futuras rutas de la seda, estos países las pagan en parte con sus minerales. China negoció e instaló en el cuerno de África a la entrada del Mar rojo, en Yibuti una base militar, después de negociar con su Gobierno creo un puerto marítimo moderno para contenedores y una línea de ferrocarril que conducen las mercancías hasta la Capital de Etiopia donde han instalado numerosas industrias, China hoy participa en la construcción de un pantano enorme en el rio "Nilo Azul" que permitirá la electrificación del país, también está creando una red de carreteras y pistas que se dirigen hacia Somalia. China sabe que esos corredores ferroviarios ligados a los marítimos son esenciales para su desarrollo, es decir, que al fomentar desarrollo en África está asegurando el futuro de sus industrias en China y de aquellas que ha implantado en este continente, la gran perdedora es Francia que ha creído que el África estaba congelada en el tiempo y siempre fiel a ella su metrópoli colonial. El colonialismo económico que perduraba desde 1960 se termina y marca el principio de la decadencia de Francia que se desgasta en guerras inútiles en África. La última colonia que queda en África es la del Sahara Occidental

español recuperado por Marruecos con el apoyo de US y de Francia que piensa poder beneficiarse un día de las materias primas de este país, para ello chantajean a Madrid para que acepte que su antigua colonia sea marroquí, Argelia no lo aceptaría ya que esta región al ser independiente le daría una apertura al Atlántico y confortaría su economía, estamos ante una situación muy compleja en esta zona del Norte de África. Que no se equivoque España, Francia nunca estará a su lado si hubiese un conflicto grave, sus intereses en Marruecos son muy importantes.