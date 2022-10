Ha comenzado el declive de la UE

La Guerra en Ucrania es un caso de escuela que será estudiado en los próximos años en las academias militares. En efecto reúne en sí, todos los ingredientes del conjunto de las guerras que occidente ha acumulado desde principios del siglo 20. Contradicciones ideológicas, económicas y geopolíticas. La propaganda de guerra, organizada y centralizada por US para ser difundida en toda la UE, es manipuladora y dad falsas esperanzas de victorias a Ucrania cuando esta no para de tener importantes bajas sin obtener avances significativos. Zelenski ve la destrucción sistemática de todas las infraestructuras del país y de sus fuentes de energías, pero: dice sin ceso: ¡Ganaremos!, posiblemente "la Paz de los cementerios". Es grave de que el ISW (US) considere que la evacuación de la población de Jherson situada al oeste del río Dnipro es prueba del fracaso de las tropas rusas. Seamos prudentes, ya que, para una situación ofensiva o defensiva, todo ejercito necesita espacio libre de toda población civil, salvo si esta sirve como escudo humano para evitar bombardeos masivos. Yo creo que vamos a asistir a una ofensiva rusa de envergadura que tome la región de Odesa. Las consecuencias de este conflicto para occidente y en particular para la UE, serán desastrosas para su economía y en particular para su posición geopolítica. Hemos sufrido el aumento sin precedente de la electricidad. En este momento, 36 navíos esperan frente a los puertos de España para descargar el Gas licuado que transportan, todos los puertos no disponen de instalaciones para almacenar gas y construirlas tendrán un coste elevado y se tardaría unos 3 años para que fuesen operativas. Sin energía, ni materias primas baratas "¡Adiós! a las Industrias" de la UE. Debemos ser conscientes, de que ya ningún país de la UE tiene Imperio colonial que compense estas pérdidas. Las colonias independientes se acercan económicamente y políticamente a China y Rusia, más aún, ponen fin a toda influencia neocolonial. Se está definiendo un nuevo orden mundial que rechaza la supremacía de Occidente y el "Ordeno y mando" de USA. Los políticos actuales de Bruselas han sido los mejores aliados de Rusia, han promovido la alianza Rusia/ China, Irán y Turquía, han reforzados los lazos económicos de Rusia con toda el Centro-Asia y con buen número de países de África y América latina. El mismo The Jerusalem Post escribe : "Moscú será la fuente del cambio global en ese momento, esta no es una 'nueva guerra fría, sino un gran cambio en el mundo. Es el paso a un nuevo orden mundial que aparentemente pretende ser multipolar y gobernado por China, Rusia, Irán, Turquía y sus amigos. Es el fin de un mundo eurocéntrico arraigado en el poder europeo y la era de la dominación colonial, así como de las guerras globales, donde desde la Guerra Mundial II, USA, fue la única potencia hegemónica global al mando de un orden mundial internacional basado en sus reglas,". Bueno es una opinión significativa. Pero la realidad es que Rusia, para reforzar sus Embajadas en Asia Central, África y América latina, ha retirado de sus embajadas en la UE gran número de diplomáticos especializados en economía y relaciones. Para Rusia el futuro ya no está en la UE. Las ventajas que ofrecía Rusia a la UE con sus energía y materias primas baratas se han terminado y no creo que US ofrecerá lo mismo. Los Políticos de Bruselas han creado las condiciones irreversibles, del declive Geopolítico y económico de la UE. USA, tratará de adaptarse a la nueva situación para salvar sus intereses, ya que es autosuficiente y que los países que detienen

Deuda US harán todo lo posible para que US mantenga su economía y el valor de cambio del $US, US solo tendría que adaptar su política exterior a la nueva situación. Es la UE la gran víctima de la Guerra en Ucrania. Ya surgen discrepancias en la UE, Holanda sigue a España y se retira del tratado sobre la Carta de la Energía. Debido a desacuerdos, Berlín y París aplazan su reunión bilateral.