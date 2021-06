El comienzo de la decadencia

Los efectos económicos de la pandemia China los supera hoy. En el primer trimestre 2021 logró un crecimiento del 18% en su PIB. Usted se pregunta ¿Y que es el PIB? El PIB, es el valor de bienes que produce un país con sus Industrias, sus Servicios y su Agricultura, comparar el % del gasto Público al PIB es un error voluntario, ya que el gasto público se asume en la recaudación de impuestos y no de la riqueza que produce el país. El PIB de China en el 2020, aumentó en un 2,3%, sobrepasando los 15.500 millares de $US (1Millar= Mil Millones). No confundamos crecimiento económico y crecimiento del PIB, un país puede tener un gran crecimiento económico por un desarrollo del sector de los Servicios pero este no crea bienes de consumo. Por ejemplo, la Droga y la Prostitución (unos 2Millares de Euros) añadidos en la suma del PIB, autorizado por los listillos de la UE ¿Pero que produce esto de positivo en la economía? Nada, solo sufrimiento, con esta decisión, indirectamente, el Estado se ha convertido en un proxeneta y narco no oficial, pero que contabiliza estos dos negocios. En Francia las prostitutas pagan un impuesto según la zona en la que ejercen y el dinero cogido a los Narcos es ingresado en Hacienda. En China y Tailandia, los traficantes son eliminados físicamente por crimen contra la sociedad y en China las prostitutas son reeducadas y obligadas a trabajar, claro allí no hay libertad, no se te permite vender droga, vivir del sexo y el colmo condenan a muerte los corruptos y les quitan todo lo adquirido robando a la Sociedad. En China hay 240 millones de jubilados, la mujer china se jubila a los 55 años y los hombres a los 60, que horror que no puedan trabajar hasta los 70 como se prevé en la UE. Desde 1999, el sistema de la Salud Publica en China, ha conocido varias reformas ya que ha aparecido en su economía un sector privado, lo que ha dado lugar a una asociación para su financiación, entre el Estado a través de los Presupuestos y una caja alimentada por cotizaciones de las empresas privadas, también los trabajadores a través de seguros individuales pueden capitalizar, sea para gastos de salud en el sector privado o para mejorar su jubilación, todo ello bajo el control del Estado. Claro no existe la libertad como en, Brasil e India y otros países, de no ser hospitalizado y morir tranquilamente en la calle. También se pueden hacer como los jubilados japoneses, sin pensiones por la quiebra de sus seguros privados, estos jubilados cometen delitos para ir a la cárcel donde logran alojamiento y comida, pero las gentes de estos países tienen suerte, viven en Democracia. Todos sabemos que desde la intervención de Occidente en Iraq y Libia sus pueblos viven de maravilla, felices y haciendo turismo en todo Occidente, en Grecia y Turquía hacen camping, que llamamos por error "Campos de refugiados", Siria seguro que su pueblo estaría mejor gobernado por los radicales islamistas llegados de Asia Central y Europa y financiados por el Qatar. Bachar es un horrible Dictador según las Televisiones, los yijaidistas son santos que a solo cortan algunos cuellos o apedrean mujeres y las matan, pero es para aprenderles a que sean buenas esposas y analfabetas. En Afganistán, en sus guerras contra el Gobierno pro soviético, ayudado por la URSS, Occidente ayudó a los Talibanes y un tal Ben Laden, hoy los talibanes derrotan a Occidente obligándolo a dejar Afganistán a las buenas de Dios, USA pide a la Federación de Rusia de que ayude para sacar Occidente de este avispero. Los Políticos de occidente y en particular de la UE no han parado de acumular errores. USA con Biden trata de rectificar, abriendo nuevas negociaciones con China sobre el Comercio y las exportaciones, la UE està fuera de juego, Biden próximamente hablará directamente con Putin, una vez más la UE es ignorada. El señor Borrel responsable de la Diplomacia de la UE, debería cambiar su actitud hacia Rusia y China o tendría que jubilarse de la política.