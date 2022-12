Todo tiene un comienzo y un fin

Ningún imperio es eterno, todos ellos cayeron debido a varios factores: sus crisis económicas, sus contradicciones internas, la pérdida de su potencia militar y a la subida de otros países exteriores a ellos. Antes los Imperios se identificaban por el Número de países que tenían territorialmente, hoy, desde el 1991 se consideran por la dominación económica y la fuerza militar con la que pueden golpear aquellos países que rechacen sus políticas de sometimiento económico. Es así que USA lanzó su política neoliberal para dominar la economía mundial y planificar las economías de cada país, decidiendo hasta que nivel cada país debía desarrollar su economía, haciendo que esta siempre fuese dependiente de US y jamás la sobrepasara. US puso a Europa bajo vigilancia políticamente y militarmente por la OTAN, en particular a Alemania e Italia, vencidas en la contienda 1940 / 1945, se trataba de impedir que Alemania se convirtiese de nuevo en una gran potencia industrial que encabezase a Europa y que extendiese alianzas con la URSS en lo económico, tal como lo había definido el General de Gaulle "Europa solo lo será cuando logre integrar desde los Pirineos a los Urales todos sus países, independientemente de sus componentes ideológicos". De Gaulle hombre visionario que sabía que la tutela US, bloquearía el desarrollo industrial y económico de la Europa que US tutelaba. Bajo la 4ta Republica y con Georges Bidault en el Gobierno, Jean Monnet, alto funcionario francés, banquero internacional, promotor del atlantismo y de la libre circulación del Dinero, junto a Robert Schuman, elaboraron el llamado Plan Schuman, publicado el 9 de mayo de 1950, fecha que se considera ser el nacimiento de la construcción europea y que se celebra como "Día de Europa". El primer tratado Europeo fue del Carbón y del Acero. siguió el Tratado de Roma (1957) y del Mercado Común Europeo (1968). Todos estos tratados, contradecían el pensamiento de de Gaulle, ya que la entonces URSS era excluida ya que con la "Guerra fría" USA con la OTAN (1949) había neutralizado toda posibilidad de entendimiento con la URSS. No descartemos la contribución de Jean Monnet, fiel servidor de la economía Liberal. En el 1999 se crea el Consejo de Estabilidad Financiera que es un organismo internacional que vigila el sistema financiero mundial. Fue creado al mismo tiempo que el G20 y es un lugar de reunión activo para los ministros de finanzas y los banqueros de los Bancos Centrales, con la crisis financiera del 2008, se convierte en centro operativo para dar respuesta a la crisis. Naturalmente el señor Mario Draghi está presente, ya que durante su estancia en Boston había tejido su red de influencias: con el expresidente de la FED, Ben Bernanke, el economista jefe del FMI, Oliver Blanchard, su sucesor para los Fondos de Inversión: Maurice Obstfeld y Stanley Fischer gobernador del BC de Israel y vice-Presidente de la FED y también con Paul Krugman, premio Nobel de economía y presente en el New York Times.Todo este equipo fueron los pilares esenciales para imponer las Políticas neoliberales de US en la UE. Draghi en Italia comenzó a privatizar todo el sector Público rentable, permitiendo a los Fondos US de invertir y sacar buen provecho, fue una regla en la UE. Con la operación de las "suprimes" provocaron la crisis financiera del 2008 para debilitar y endeudar el sector financiero de la UE. Alemania ha sido castigada por querer desarrollase más de lo permitido y con la guerra de Ucrania es toda la UE que está puesta de rodillas económicamente y será aislada de una Rusia que ofrecía energías y materias primas a un precio que permitía a las Industrias de la UE de ser competitivas. USA tiene ahora espinas en sus pies: Rusia, China, Irán, la India, Brasil, los BRICS y Eurasia-África: El neoliberalismo unipolar de USA se termina, esperemos que sea de forma pacífica, como fue la caída de la URSS. USA puede ser importante en las nuevas relaciones económicas que se están construyendo.