El conflicto en Ucrania

Este texto del 22 de abril, analiza y comenta la agenda del CEMA (Centro de Estudios Militares de las Armées [Ejércitos]),.

El CEMA insta a sus subordinados a decir la verdad, a "decir las cosas, sin pretender embellecer la situación, por miedo, por adulación o por pereza intelectual". Esto es lo que está presentado en este artículo.

(Ministerio de los Ejércitos de Francia) Interviene el General de Ejército T. B. Jefe del Estado Mayor de la Defensa. El CEMA: Oficiales, suboficiales, suboficiales, soldados, marinos y aviadores, activos y de reserva, personal civil de los ejércitos,

Han pasado más de dos meses, desde el inicio del ataque ruso a Ucrania el 24 de febrero. Es incorrecto decir que las fuerzas rusas fueron "obligadas" a retirarse de la región de Kiev. Lo hicieron, no bajo coacción, sino porque estas fuerzas habían desempeñado perfectamente su papel de fijación de las fuerzas ucranianas mientras el ejército ruso se apoderaba sin dificultad del sureste de Ucrania. Estas fuerzas ahora en el este, emprendieron el cerco y la destrucción del cuerpo de batalla ucraniano desplegado en el Dombas. Añadiría que, al amenazar la capital ucraniana al inicio de la operación, los rusos estaban impidiendo el lanzamiento de la ofensiva contra Dombas, planeada por el ejército ucraniano, concentrado en el Este. Por lo tanto, los rusos han revisado sus objetivos de guerra al alza. Los objetivos territoriales proclamados por los rusos al comienzo de la operación se limitaban al reconocimiento por parte del régimen de Kiev de la anexión de Crimea y la independencia de las dos repúblicas del Dombas dentro de sus fronteras anteriores al 2014. Los objetivos actuales rusos se extienden a lo largo de todo el Mar Negro, e incluye la región de Odessa y la región limítrofe de Transnistria. La resistencia de las fuerzas ucranianas, hay que reconocer que se debilita día a día ya que estas fuerzas de Kiev se repliegan en todos los frentes a pesar de la colosal ayuda que brindan los 30 países de la OTAN, en cuanto a entrega de armas, inteligencia e incluso asesores y mercenarios. Sin la asistencia y el apoyo activo de la OTAN, las fuerzas ucranianas, pese a que han realizado su movilización general, mientras que las rusas no, ya habrían sido derrotadas hace mucho tiempo. "77 años después del final de la 2da Guerra Mundial, dos ejércitos se enfrentan con todo el poder de sus capacidades: aviones, tanques, barcos, misiles, artillería, cibernética… La novedad de la situación se debe a la proximidad geográfica: los misiles rusos golpean regularmente el oeste de Ucrania, a menos de 1.500 km de París. Esta guerra en ciertos aspectos se semeja a la librada por una coalición de 13 países de la OTAN contra Serbia durante el desmembramiento de la antigua Yugoslavia

planeado por USA en 1999, ya era una guerra de alta intensidad con 38.000 incursiones aéreas y 78 días de bombardeos. Todo esto no sucedió tan lejos de nuestras fronteras. Tiene razón el CEMA cuando dice que la probabilidad de una guerra de alta intensidad aumenta, sobre todo cuando una OTAN, que desde 1990, quiere imponer y/o mantener su hegemonía extendiéndose. Si la OTAN no ha entrado en la guerra junto a Ucrania y solo lo hace a través de sanciones económicas, es porque USA y el componente de la UE de la OTAN saben muy bien que no estamos en condiciones de ganar esta contienda por medios militares sin tener muchas bajas, que se echarían mucho de menos en un choque con China que seguramente seguirá. Les recuerdo a los que no saben que Rusia y China son los dos adversarios mencionados en el último concepto estratégico de la OTAN. Al día de hoy, las fuerzas militares de Kiev han perdido unos 200 Mil Militares, prisioneros incluidos. Es hora de apagar esta hoguera antes de que se extienda a toda Europa: Los comentarios son fruto de la interpretación de la lectura del Informe de CEMA