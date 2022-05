Las consecuencias de las sanciones

Nos hablan de las sanciones contra Rusia, pero no de las consecuencias que estas tienen sobre las economías occidentales. Este viernes día 6 de mayo han publicado en USA los resultados económicos del 1er trimestre 2022 y son sorprenden: la productividad ha bajado un 7,9%, es decir que se produce en el mismo tiempo un 7,9% menos. Los costes de producción han aumentado de un 11% el producto fabricado. por los salarios, las materias primas y precio de la energía. Las importaciones de USA han aumentado y sus exportaciones han bajado. El pago de las importaciones lo hacen fabricando $US, ya que este no está respaldado por el Oro ni cualquier otra riqueza, el valor del $US lo garantiza la supremacía militar de USA. A esta situación en USA, se añade una tasa de inflación en aumento y que los expertos prevén alcanzará el 10%, para frenarla la FED a aumentado el precio del Dinero, pasando el interés del 0,75% al 1,25%, la causa es que el 90% de los ciudadanos US viven a crédito y con esta medida tratan de frenar el consumo de dinero, esto a la vez trae consecuencias para el consumo interno que ya se traduce por un aumento de desahucios ya que el encarecimiento del dinero penaliza los pagos de alquileres. Alemania, Francia, India y China sobrepasan a USA en productividad y costes bajos de producción, claro que, si Alemania y Francia pierden el Gas y Petróleo ruso, verán sus costes de producción aumentar de un 30%. Occidente ha anunciado con tambores y trompetas que confiscaba 300 Millares (1Millar= Mil Millones) de $US de Rusia depositados en bancos de Occidente para honorar sus compras en las industrias dela UE y USA, pero los listillos de la Comisión europea se guardan de decir que Rusia en respuesta ha congelado unos 500 Millares que las industrias de la UE y USA tenían depositados en Rusia para pagar las materias primas contratadas, hoy por decreto Rusia no abastecerá en minerales estratégicos ningún país que esté en su lista de países hostiles. Los políticos de la UE y en particular los de la comisión, que son nombrados y no elegidos, están asesinando la industria de la UE, es así que el Presidente Macron, presidente de turno de la UE, recién elegido presidente de Francia, su primera medida complaciente a la Comisión de la UE ha sido de obligar de que Renault cierre sus empresas en Rusia, haciéndole perder a la empresa 50% de su mercado y beneficios, provocando en bolsa la caída de un 39% de su valor. El estado ruso por un Rublo simbólico ha comprado Renault, la cual había gastado 2.200 millones de Euros, para modernizar estas fábricas, hoy son rusas y seguirán produciendo coches con la participación de empresarios chinos. La UE y USA, además del armamento que envían a Ucrania y que es sistemáticamente destruido por Rusia ha puesto a disposición del Gobierno corrupto de Kiev 40 Mil Millones de Euros que provienen de nuestros impuestos, dinero que desaparecerá en las maletas de los Kiev. Se añade que el Señor Borrel ha fracasado en Panamá, en lo que concierne aislar Rusia de estos países americanos de habla hispánica y que la Presidenta de la Comisión de la UE, ha recibido un no rotundo de los Gobiernos de África solicitados para que apliquen las sanciones. Incluyendo que Mali ha roto sus tratados de defensa con Francia y que Camerún ha firmado con Rusia un tratado de Defensa y cooperación económica. Putin ha sido invitado al próximo G20 pese a la protesta del Señor Bidem. Con la intervención de la diplomacia de Rusia y China, Arabia Saudí e Irán están negociando para lograr un acercamiento político, diplomático y económico. Solo podemos constatar que Rusia no está aislada ni debilitada económicamente, pero si vemos que Occidente ya no puede imponer sus reglas a nivel planetario. La UE con sus sanciones ha unido los rusos a Putin y ha desencantado a los rusos próximos a Occidente: La UE si no se desintegra, saldrá empobrecida de su cruzada contra Rusia y no evitará que Ucrania sea descuartizada.