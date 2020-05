Del consumismo a la austeridad

Sin duda esta epidemia marca el fin de la economía basada en el «consumismo». ¿Qué fue el Consumismo? A final de la 2ª Guerra mundial dos elementos provocaron el consumismoc: La contradicción ideológica entre un bloque socialista en el que el Estado se apropiaba los medios de producción, un bloque con una ideología social-narxista dirigido por un partido único comunista; en el bloque occidental, basado en la propiedad privada sobre los medios de producción, con ideología económica liberal y con diversos partidos políticos y segundo, los países del bloque socialista muy destruidos, sin Imperio colonial y con poca capacidad industrial, no se podían imponer al bloque Occidental menos destruido, con una potente industria y el apoyo de sus colonias, occidente impuso su ideología y sus relaciones de propiedad privada sobre los medios de producción al mundo fuera del bloque social-comunista. USA impuso su moneda para las relaciones comerciales internacionales, guardando el dominio de su emisión y de su utilización en los intercambios comerciales, el $USA dominaba el comercio del petróleo, energía indispensable en ese momento. USA reconvirtió su industria de guerra para fabricar bienes de consumo, desde la lavadora al automóvil. USA y sus aliados abrieron el acceso al crédito financiero a sus poblaciones ávidas de bienestar después de una guerra cruel, el crédito facilitaba acceder a las producciones de bienes de consumo. El trabajador tenía un promedio del 60% de su salario dedicado a pagar los créditos, esta situación creó la Deuda de los Particulares, sin consecuencias ya que existía el pleno empleo. Se popularizó el pago por cheques para los particulares que detenían una cuenta en el Banco, más tarde las tarjetas de crédito se popularizaron y se le dio acceso independiente de los maridos a la mujer. Con la perdida de las colonias y la saturación del Mercado de productos de primera necesidad, la industria empezó su declive en beneficio del sector del ocio y de los servicios, el empleo sufría las consecuencias, la solución fue la de aumentar la rotación de fabricación utilizando el efecto moda y pequeñas modificaciones en los productos que sin ser indispensables eran atractivos, se creó el concepto que según tu vivienda. tu automóvil, tus muebles de interior, se definía el estatuto social del individuo, se inició una competencia entre ciudadanos que lanzó de nuevo la Industria y el crédito, comenzó el consumismo y el derroche, las contaminaciones y el saqueo de las materias primas de los países empobrecidos por el colonialismo y la deuda. España, bajo una dictadura militar poco se benefició de este "boom" económico, las remesas de la emigración y el turismo aportaron algo de desarrollo. A partir de finales del siglo veinte países de bajo PIB, iniciaron su emergencia colaborando con China creando el BRIC y el espacio euro-asiático, hoy el $US solo domina espacios de la economía mundial, la gran prestamista de USA y otros países es China. Esta nueva situación limita el campo de acción de occidente ocasionando una primera crisis en 1997, esta se agravó en el 2008 /2019 /2020. En la situación actual, con los mecanismos económicos actuales, occidente no podrá mantener su sistema social y garantizar el nivel de vida de sus ciudadanos, la deuda, sea privada o pública es enorme, irrecuperable, la industria de occidente ha perdido potencia y tiene atraso tecnológico, el gasto militar es enorme e inútil considerando los nuevos armamentos. Con 35 millones de personas sin cubertura social, USA no es el ejemplo a seguir, en los otros países de occidente la pobreza aumenta, el paro en USA sube a niveles preocupantes y también en el resto de occidente El sistema socio -político de occidente estará en quiebra, si no se transforma poniendo el dinero al servicio del desarrollo, terminar con la especulación. Necesitamos una UE solidaria y comprometida con los ciudadanos, de lo contrario la factura creada por la crisis será indigesta para los ciudadanos.