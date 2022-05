La covid y el ciclo menstruial femenino

A lo largo de estos más de dos años de relación con la Covid-19 mucho ha sido lo que hemos aprendido a través de la investigación basándonos en el método científico: Observación de hechos, planteamiento de hipótesis, análisis de los resultados, confirmación de los mismos y conclusiones.

La carrera que supuso la aparición de vacunas para el control de la pandemia fue vivida por la población con una mezcla de esperanza y desconfianza, en un contexto donde el desconcierto colectivo ha sido la nota predominante, la única luz que nos podía guiar era la de la ciencia. Solamente en el año 2021 se han publicado alrededor de 11.000 artículos científicos sobre la Covid-19, lo que supone 11,6 artículos a la hora. Todas las vacunas comercializadas han seguido un proceso estructurado y cumpliendo los protocolos establecidos por la Agencia Española del Medicamento y el Ministerio de Sanidad u organismos homólogos a nivel de cada país, como la Agencia Europea del Medicamento y la FDA en Estados Unidos, si bien es cierto que todo ello a un ritmo más veloz que lo que es habitual para otros fármacos; la presión social, la presión política y los intereses económicos han sido algunas de las posibles causas de este acelerado proceso. Durante mi práctica clínica diaria como ginecólogo, he encontrado un número significativo de pacientes que me han comentado alteraciones de su ciclo menstrual, tanto de duración como de intensidad, asociados al proceso de vacunación frente a la Covid-19. Inicialmente no había argumentos científicos sólidos para establecer las alteraciones menstruales y las vacunas, y viendo el carácter transitorio de tales alteraciones, mi actitud como profesional de la salud ha sido la de tranquilizar a mis pacientes y mantener un contacto estrecho para valorar la persistencia de tales alteraciones en aquellos casos en los que así ocurriera.

Con la intención de aclarar algunos aspectos de esta hipotética relación, se exponen a continuación unas conclusiones basadas en una revisión bibliográfica exhaustiva de las bases de datos médicas más importantes (Pubmed, Scopus, Embase,…). La evidencia científica a mayo de 2022 es la siguiente:

- La aparición de la Covid-19 en nuestras vidas ha supuesto una disminución de la tasa de natalidad a nivel global muy significativa, siendo España uno de los países donde más se ha producido este fenómeno. Aassve, A., et al.(2021). Early assessment of the relationship between the COVID-19 pandemic and births in high-income countries. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(36).

- En cuanto a la reserva de folículos en los ovarios, se ha comprobado que no se modifica significativamente en la mayoría de las pacientes que se recuperaban de una infección leve o grave de Covid-19. Carp-Veliscu A, et al. The Effects of SARS-CoV-2 Infection on Female Fertility: A Review of the Literature. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 16;19(2):984.

- La vacunación frente a la Covid-19, están asociadas con un pequeño cambio en la duración del ciclo pero no en la duración de la menstruación. Edelman A, et al. Association Between Menstrual Cycle Length and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccination: A U.S. Cohort. Obstet Gynecol. 2022 Jan 5;139(4):481-9.

- El comienzo de la menopausia podría verse afectada por la infección por coronavirus debido a su impacto a nivel ovárico. Ding T, et al. Analysis of Ovarian Injury Associated With COVID-19 Disease in Reproductive-Aged Women in Wuhan, China: An Observational Study. Front Med (Lausanne). 2021 Mar 19;8:635255.

- Existe un aumento en la mortalidad en mujeres asociada a Covid-19 que comienza a los 50 años coincidiendo con la edad de la menopausia. A los 70 años dicha mortalidad se iguala con las cifras de los varones. de Medeiros, S. F., et al. (2022). Polycystic ovary syndrome and risks for COVID-19 infection: A comprehensive review. Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders, 1-14.

- Esta diferencia entre sexos puede explicarse por el sistema inmune modulado por componentes genéticos, cambios adaptativos, inmunidad innata o efectos hormonales. La relación entre la edad y los estrógenos como factor protector de eventos cardiovasculares es bien conocida y se ha visto que puede hacerse extensible a infecciones por este virus y sus variantes. Los estrógenos han demostrado un efecto protector del sistema inmune, y la clínica tras el contagio en la mujer en edad fértil es menor que en la menopáusica. Márquez, EJ, et al. La brecha sexual letal: COVID-19. Envejecimiento inmunológico 17, 13 (2020).

- Los niveles adecuados de vitamina D > 30 ngr/ml, han demostrado que modulan los efectos de la sintomatología de la Covid-19, reduciendo la respuesta inflamatoria a través de la interacción con "la tormenta de citoquinas". En el caso de las mujeres, parece tener una acción sinérgica protectora, con las hormonas por lo que la clínica en una mujer de edad fértil con niveles de vitamina D adecuados sería de menor gravedad. Pagano MT, et al. Vitamin D and sex diferences in COVID-19. Front Endocrinol (Lausanne). 2020;11:567824.

- La vacunación es segura durante la gestación. No se han observado problemas de fertilidad ni aumento de los resultados adversos en el embarazo después de la vacunación, y en particular, los beneficios de los anticuerpos maternos transferidos a través de la placenta superan cualquier riesgo conocido o potencial sobre el feto. Chen F, et al, Effects of COVID-19 and mRNA vaccines on human fertility. Hum Reprod. 2021 Dec 27;37(1):5-13.

Qué duda cabe, que conforme vaya pasando el tiempo y las investigaciones científicas sigan ofreciendo datos objetivos es posible que algunos de los puntos que se han detallado en este artículo puedan matizarse, pero a día de hoy la vacunación frente a la Covid-19 y sus variantes es segura y recomendable desde el punto de vista ginecológico, tanto para la mujer en estado fértil como en la menopausia.