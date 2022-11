Cómo se crearon las potencias de Occidente

Con la Historia documentada y no la ideológica se comprende como se hizo occidente. Fue a partir del 1212, que los caballeros francos, portugueses, castellanos y aragoneses derrotaron en las Navas de Tolosa a las fuerzas musulmanas y crearon las bases futuras del occidente cristiano. Con la caída de Córdoba (1236), solo quedaba el reino musulmán de Granada en la península Ibérica. Portugal, sin presencia árabe desde 1249, con el tratado de Badajoz firmado con Alfonso X de Castilla confirma sus fronteras y con el tratado de Alcañices (1297) las aseguran entre Castilla y Portugal. Con la caída del Imperio Bizantino (1453) y la expansión de los Otomanos hacia los Balcanes, se cierra a Europa el acceso a los esclavos eslavos a las especias y sedas de la India y China. Ante esta situación el reino de Portugal, armado por la Bula del Papa Nicolás V del 8 de enero de 1454, Bula que durante siglos fue desastrosas para los africanos, ya que la bula decía "Habíamos antes, por cartas precedentes, concedido al rey Alfonso de Portugal, entre otras cosas, la plena y entera facultad de atacar, conquistar, vencer, reducir y someter a todos los sarracenos, paganos y otros enemigos de Cristo dondequiera que estén, con sus reinos, ducados, principados, haciendas, muebles e inmuebles, todos los bienes que posean, para (que Portugal) ponga sus personas en servidumbre perpetua, para reclamar y hacer uso de estos dichos reinos, ducados, condados, principados, propiedades, posesiones y bienes de estos infieles sarracenos y paganos(africanos negros)". Confortada por esta bula, Portugal lanza sus navíos hacia el África en busca de especias, oro y esclavos. Con el fin del reino musulmán de Granada (2 /01 /1492) y el descubrimiento de América (12 /10 / 1492), los Reinos de Castilla y Aragón fortalecidos por la adhesión de los otros reinos de la península, surgen como nueva potencia europea, frente a Portugal, Francia e Inglaterra. El descubrimiento de América creció el comercio de esclavos negros, creando rivalidades entre Francia, Inglaterra, Holanda y Portugal. Con los esclavos explotaban las riquezas de sus colonias y alimentaban las arcas de sus reinos. En agosto del 1619, a bordo del White Lion, un corsario inglés con base en los Países Bajos, desembarcó un centenar de africanos negros para que fuesen esclavos en las plantaciones de algodón en la colonia inglesa de Virginia, hoy en USA. La esclavitud se extendió a todos los estados de US, que habían logrado su independencia de Inglaterra el 4/07/1776. En los estados del sur en particular la esclavitud fue más intensa hasta el 1865. El presidente Abraham Lincoln fue asesinado en abril, haciendo que solo fue el 18/ 12 /1865 que entró en vigor el texto de la XIII Enmienda a la Constitución aprobada en enero de 1865, que imponían que "ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria existirán en los Estados Unidos ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción". Occidente no puede negar que la esclavitud y las colonias fueron las fuentes de su Potencia económica y militar. Francia e Inglaterra fueron superadas por USA en el 1945, la cual impuso su moneda y su dominio militar a todos los países fuera del ámbito de la URSS, Alemania e Italia quedaban sometidas militarmente. La UE, pensada por Robert Schuman, solo vio el día gracias al visto bueno de USA y bajo el dictamen de la Comisión europea pro USA. Ante la amenaza económica de Alemania, USA ha condenado la UE con la guerra en Ucrania. El 8 de octubre, una enmienda del Parlamento Europeo que pedía la exploración de todas las vías de paz en Ucrania fue rechazada por 436 votos contra 118, casi, por el 80% de los parlamentarios. Mientras tanto la Úrsula y el Borrell se congratulan de dar cada mes y mientras sea necesario mil quinientos millones de Euros, más las armas a Ucrania, loS europeos pasaran hambre y frio solidario por los Ucranianos, cuyos refugiados en la UE reciben cada uno 400 Euros, más viviendas y otras ventajas. Y la UE hunde su economía.