La crisis económica

Conocí a Ramón Tamames en aquellos años muy lejanos que comenzaba la transición a la democracia. Prestigioso catedrático de Economía y autor de libros reconocidos así como de innumerable artículos. En aquellos años era miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Su voz era escuchada como referencia de la izquierda española y fue activo participante de los acuerdos que dieron paso a la Constitución y la legalización de los partidos políticos, entre ellos el PCE y la Ley de Amnistía de 1.977.

La cuestión es que la opinión de Tamames era interesante antes y ahora por su experiencia vital y el prestigio indiscutible de académico. En declaraciones a los medios informativos sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno afirma; "el hachazo fiscal en España ya está produciendo la leva masiva de capitales mientras se crea un asilo electoral de 20 millones viviendo del Estado". Otro economista, Jose Mª Rotellar confirma en Libre Mercado que las políticas económicas y fiscales están empobreciendo a los españoles y señala que el Gobierno está creando un sistema subsidiado insostenible; 1,8 millones de españoles trabajan frente a los 15,1 que cobran del Estado y esta cifra irá en aumento los próximos años. Pero estas apreciaciones sobre la situación económica y las perspectivas de futuro para España son compartidas por políticos y economistas nacionales e internacionales, asimismo Organismos de la UE que no ocultan sus inquietudes con la situación de España y el destino de los Fondos europeos que habrían de comenzar a llegar en 2021. Varios dirigentes europeos desconfían abiertamente del Gobierno de España y dudan del uso de las ayudas si mantiene estas políticas de gasto público desmesurado sin recortar los gastos innecesarios del Estado lo que llevaría al hundimiento de la economía y al obligado rescate. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la deuda pública de España alcance el 123% del PIB en este mismo año. Un solo país en el mundo, Japón supera este déficit. Y en números concretos la situación va a propiciar una tasa de descenso de la productividad alarmante, según el FMI la economía española producirá en 2020 152.900 millones de euros menos que en 2019. Otra cifra que señala el informe se refiere al desempleo; en este año habrá 1.123.00 personas menos trabajando que en 2019 las cifras del desempleo para los próximos años es sencillamente insoportable. Estas y otras cifras de referencia son provisionales sujetas a la evolución de la pandemia que hasta esta fecha afecta singularmente a España en todos los indicadores negativos de alarma sanitaria, económica, social y política. Un escenario realmente desolador.

Pero la critica mas demoledora sobre la situación económica y los PGE viene del Gobernador del Banco de España, institución independiente ajena a cualquier intencionalidad política. Jamás en la larga historia de este Organismo oficial se ha conocido una directa enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de parte de su Gobernador .Afirma Pablo Hernández de Cos en el Congreso de los Diputados que no cree las previsiones de crecimiento económico que anuncia la Vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño. También niega las previsiones de ingresos y de gastos planteadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez, sencillamente no las cree según los datos objetivos que maneja el Banco de España. Continúa afirmando que es contrario a la subida de sueldos a los empleados públicos de forma generalizada, que solo debieran limitarse al personal sanitario. El Gobierno a la par que se sube el sueldo y a los políticos y cargos electos, abre una oferta de empleo público de tal modo que ahora mismo hay en España 3.337.100 empelados públicos cifra que aumentará con esta nueva oferta de empleo del Gobierno. Como dato preciso se puede añadir que en 1.976 había en España 712.000 empleados públicos para atender los servicios de 36 millones de habitantes. Ahora España tiene 46 millones de habitantes por lo que proporcionalmente corresponderían 1.547.000 empleados públicos para una correcta administración de todo el territorio nacional. Está muy claro que la Administración pública se ha sobredimensionado en 1.970.000 funcionarios que no son necesarios pero serían un nicho de clientela electoral. Asimismo se mostró especialmente crítico con la subida de impuestos argumentando la debilidad estructural de la economía española en estos momentos críticos. Semejante crítica directa a los planes del Gobierno son un hito en la historia del Banco de España y eso es grave porque este Organismo estatal dispone del mejor servicio de estudios económicos de España. Mientras escribo estas líneas leo un avance de la Comisión Europea sobre España anunciando una bajada del crecimiento del 12,4% el peor dato de Europa lo que es alarmante en relación a la media de los países de la Eurozona que señala una contracción del 7,4%, cinco puntos menos que España. Con estos datos claramente negativos el proyecto de PGE eleva el gasto en 23.000 millones el 5,1% más que en 2018 cuando las "colas del hambre" son ya kilométricas.

Hay razones muy objetivas para entender las causas de tanto fracaso acumulado por este Gobierno. Por citar algunos países de la UE; Italia ha puesto al frente de la recuperación económica del país en plena crisis de la pandemia al CEO mundial de VODAFON , Vittorio Colao, Doctor por la Universidad de Milán y MBA por la universidad de Harvard el cual ha reunido a 17 expertos analistas en economía, innovación y altos directivos empresariales todos con experiencias vitales y académicas de primer nivel. En Francia la Comisión de Expertos para liderar la salida de la crisis está presidida por Jean Tirole Premio Nobel de Economía y por Olivier Blanchard, Economista Jefe del Fondo Monetario Internacional. Pedro Sánchez, abundando en el uso esa agencia de colocación de amigos y afiliados al PSOE ha puesto al frente del Comité de Recuperación a Paxti López (aguanten la risa). El currículum que facilita Wikipedia sobre Patxi Lopez solo apunta que abandonó los estudios a los 28 años y desde entonces su experiencia laboral y profesional es únicamente la militancia política en el PSOE donde ha sido compensado con varios cargos muy bien retribuidos. Es uno de los miles de políticos profesionales en España que vive exclusivamente de la política, un perfecto ignorante de cualquier realidad que afecta al ciudadano común, menos aún a la economía. Y a este "experto" es a quien ha confiado Pedro Sánchez sacar a España de esta grave crisis que anuncia el desastre para millones de españoles. ¿Interesan a los españoles estos análisis y datos de catedráticos, académicos, Organismos de la UE, del FMI y del Gobernador del Banco de España? Según las encuestas de intención de voto parece que interesan muy poco o nada, prefieren ser felices con las previsiones de Paxti López de Adriana Lastra. Ahora pueden reír o llorar.