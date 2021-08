La crisis, los políticos y el ciudadano

Mientras Occidente se hunde en una crisis sin precedente y que solo la constante inyección de dinero por el BCE y la compra de Deuda están evitando la catástrofe económica, ¿Pero hasta cuándo?, ya que, pese a la negación de informar sobre la realidad a escala nacional, el ciudadano observa y sufre la pérdida de poder adquisitivo, las consecuencias son para el comercio local, este poco a poco va cerrando, dejando el terreno libre a las grandes distribuidoras. Hoy todo trabajador se encuentra a la expectativa de un posible despido, sea por cierre de la empresa, sea por una restructuración motivada por obtención de mayores beneficios o para evitar un cierre, cada cual trata de salvarse como pueda. La Televisión y la prensa Nacional, que pertenecen a grandes grupos financieros, designan la banda compuesta por China, Rusia e Irán como los grandes responsables de la Crisis económica actual. Los políticos conservadores de Bruselas que detienen la mayoría en el Parlamento de la UE, nunca reconocerán que son sus políticas liberales que han supeditado los Estados de la UE a las Financieras, haciendo perder a los pueblos su soberanía y el control de las decisiones sobre las economías, son ellos lacayos de los lobbies los solos responsables, han roto el potencial industrial de la UE. Temiendo perder por el voto ciudadano su cómodo sillón de Bruselas, tratan de focalizarnos sobre malos de la película que están rodando por episodios, la extrema derecha tiene unos malos designados "los Negros y Moros" que en España recogen los tomates y hortalizas y en sus países mueren de hambre y enfermedades soportando Gobiernos corruptos que mantienen el país en el subdesarrollo y la ignorancia, pero permiten a las Multinacionales saquear sus países, esos Gobiernos son "Demócratas y Amigos". Para los Políticos Liberales de Bruselas, los malos son los Políticos que denuncian a la opinión pública sus políticas liberales derrotistas y nefastas para las economías locales y los ciudadanos, hoy nos quejamos del precio de la Luz, y esos políticos liberales han perdido la memoria, ya no recuerdan que fueron ellos los que entregaron en bandeja las compañías eléctricas nacionales a grupos financieros, claro se aseguraron un buen puesto en ellas una vez privatizadas ¿No es cierto señor Felipe G…? Hoy el pueblo paga, ellos cobran, pero claro esos buenos Políticos Liberales fueron elegidos democráticamente por los ciudadanos, no hay porqué quejarse. China es un país muy totalitario, obliga a todos los niños y niñas a estudiar no les permite botellones ni drogas, que horror, asesinan a los narcotraficantes y a los que cometen delitos de corrupción y aún peor obligan a los ciudadanos a trabajar, condenan duramente a los ladrones mismo si es por un Euro, menos mal que los nuestros no están en China, aquí hasta 400 no pasa nada y si son millones, pues con buenos abogados va pasando el tiempo. Los Políticos Liberales de Occidente negociaron con China (Nixon y Kissinger) la instalación de empresas US en China, para que se beneficiaran de los bajos salarios e impuestos y del Mercado de China, la UE siguió, incluso dieron ventajas a las empresas que se deslocalizaban a China, pero hoy el alumno chino ha aprendido y supera a su maestro, los Políticos Liberales gritan que China los ha traicionado. La realidad es que los Políticos chinos tienen las riendas del carro de la economía y en Occidente los Políticos no tienen ya las riendas de un carro económico desbocado y sin rumbo. China avanza sin hacer guerras costosas e inútiles, no hace embargos ni sanciones a países, presta ayudas a países en dificultad comprando Deuda y con inversiones, China ha demostrado que su sistema de gestión económica es superior al de Occidente, pero para los Políticos Liberales eso es ideológicamente insoportable y mientras amenazan, provocan y sancionan, China y sus aliados económicos, avanzan y Occidente se hundirá lentamente pero irremediablemente si no hace un cambio en sus políticas económicas.