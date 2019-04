Una cuestión de fe

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, llevo sin ir a misa desde tiempos inmemoriales, y espero que, pese a eso, pueda obtener tu perdón divino. Con esa pequeña nota irónico-cómica, me gustaría clarificar que mi religión es el periodismo y mis feligreses, mis lectores potenciales. Pese a mi marcado ateísmo, en este artículo me gustaría hablar sobre la religión en Nueva York, y las cuestiones interesantes que he advertido durante este año en el que me encuentro viviendo en esta ciudad, obviando los gritos de los predicadores (lunáticos) en las calles advirtiendo sobre el fin del mundo o descartando la versión oficial de los trágicos sucesos acaecidos el 11 de septiembre de 2001. Antes de empezar, me gustaría constatar la visión que tenemos los españoles de los americanos en lo que respecta a la religión. Es cierta. En Estados Unidos son más creyentes, o al menos así lo muestran en su día a día, pero al fin y al cabo seguimos compartiendo los mismos vicios. Eso sí, según un estudio de City Data, Nueva York es el quinto estado más creyente de los Estados Unidos, pero también el más diverso en lo que a creencias religiosas se refiere, puesto que conviven un gran número de católicos, bautistas, protestantes, pentecostales, judíos, musulmanes, etc.

Por otro lado, en Nueva York hay innumerables iglesias, que acaparan la atención de los turistas cuando llegan a la ciudad. Rompen con ese esquema arquitectónico basado en los grandes edificios de oficinas que copan el skyline de Nueva York. Nada más que en Harlem, hay más de 300 iglesias que ofician las famosas misas góspel, y es que precisamente en Nueva York se ha logrado potenciar el ya por todos conocido como turismo religioso, un turismo que atrae la mirada principalmente de europeos y latinoamericanos que quieren ser deleitados por una misa llevada a la modernidad. Evidentemente, me atrevería a decir que la mayoría de visitantes de las iglesias de Harlem no son creyentes, pero estas han logrado captar su atención por lo novedoso de sus misas. Bueno, captar su atención y a la misma vez llenar sus bolsillos con las famosas propinas. Todo es respetable en la viña del Señor. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, en lo que se refiere a la mínima expresión de creencia religiosa, los neoyorquinos optan por no ir a misa, salvo en contadas ocasiones, como el domingo de Pascua, donde las iglesias neoyorquinas reciben la visita inesperada de muchos fieles que han permanecido ocultos durante el resto del año. Son fechas señaladas para expiar pecados y al día siguiente, volver a empezar.

En lo que respecta a la connivencia religiosa, Nueva York es otro ejemplo. Es la ciudad de Estados Unidos con mayor número de judíos, teniendo incluso su propio barrio, el de Williamsburg, radicado en Brooklyn, y hasta el momento, la convivencia entre dos de las religiones mayoritarias de la ciudad ha sido totalmente pacífica. También los musulmanes han logrado volver a la normalidad después de los sucesos del 11S, que provocaron una ola de racismo injustificado hacia esta población en la ciudad, y más específicamente en la zona de Atlantic Avenue. Mientras en otras ciudades de América, los conflictos raciales o por cuestiones religiosas se multiplican, en Nueva York no tienen cabida, hasta tal punto de que muchas de las festividades religiosas son celebradas por personas de distintas creencias. He visto a judíos celebrando Navidad y Pascua o a cristianos celebrando Janucá, la gran festividad judía. Incluso, el Empire State Building se iluminó con los colores blanco y azul, en referencia a Janucá, pero también hizo lo propio con el rojo y el verde, durante la famosa Navidad neoyorquina.

Como he mencionado antes, soy ateo, pero me siento orgulloso de la paz que se respira en lo que respecta a la cuestión religiosa en la ciudad de Nueva York. Musulmanes, cristianos y judíos comparten tradiciones diametralmente opuestas, pero o bien por temas laborales o bien por pura amistad y relaciones sociales, todas acaban entrelazándose y alcanzando el respeto mutuo. Es fácil encontrarse en un mismo vagón de metro a un judío portando la kipá, un judío ortodoxo con la indumentaria completa, un sij de la India o un católico con una cruz colgada del cuello. Todos, en perfecta armonía. Eso sí, me seguiré sorprendiendo cada vez que vea a un judío ortodoxo. Su apariencia me parece de lo más interesante.