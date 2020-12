Es la democracia una utopía

La palabra "Democracia" de los filósofos de Atenas, definía la dependencia de los dignatarios a la voluntad del pueblo de Atenas. Esta palabra tan repetida durante siglos es una utopía por la cual han muerto millones de individuos. Los dignitarios de Atenas para mantener su poder aliaban a sus decisiones las capas de la población con poder económico, comerciantes y propietarios, los plebeyos, esclavos libres y esclavos estaban ausentes de las decisiones tomadas en conformidad a los intereses de los que dominaban la ciudad políticamente y económicamente. El Humano, tiene unas facultades imposibles de enjaular: el "Pensamiento", la "Curiosidad" el "Análisis" y el Pragmatismo contrario al Dogmatismo. Debemos agradecer a los Chinos la invención del papel y a los Persas y Otomanos el haberlo dado a conocer en Occidente, ya que solo los monasterios detenían el poder del conocimiento con la escritura en los manuscritos sobre pieles, con ello se controlaba y se censuraba todo lo que pudiese ser una interpretación no conforme de las Santas Escrituras concebidas por la Iglesia, el evangelio era la ideología del momento. El "Pensamiento" la Observación y el razonamiento impulsados por la curiosidad, hizo que Copérnico declarase, arriesgando su vida, que la Tierra era redonda, no era el centro del Universo y giraba alrededor del Sol, fue condenado por herejía, mas tarde el italiano. Galileo, declaraba: > se retractó ante el Tribunal eclesiástico temiendo por su vida solo murmuró la frase célebre >. De China llegó a Occidente el rudimento de la imprenta, ya que allí con signos de su alfabeto en arcilla endurecida al fuego, repetían manualmente sin límites las proclamas del emperador, El Holandés Gutenberg mecanizo con letras de plomo la técnica iniciada por los chinos, la Biblia fue el primer libro imprimido en papel, pronto los libros se multiplicaron, los religiosos como los paganos que circulaban bajo el manto, el conocimiento de la lectura y de la escritura ceso de ser monopolio de las Ordenes eclesiásticas. Difícilmente hoy disfrutaríamos de la libertad de expresión si no hubiese habido el compromiso de miles de hombres y mujeres para lograr el derecho de pensar, criticar positivamente y escribir. La Democracia no es solo votar, es también el derecho de reunión y de unirse en Partidos políticos cual sea su ideología y en el respeto del Estado de Derecho, el ciudadano debe ser representado en un Parlamento que sea el reflejo de todas las capas de la Sociedad. El Estado de Derecho debe proteger al ciudadano, cual sea su posición Social, hoy se crea suficiente riqueza para poder atender las necesidades básicas del ciudadano, la vivienda, la salud, la alimentación, la Cultura. Las Universidades deberían ser centros de Cultura abiertas a todos sin restricciones economicas, ser centros de estudio, de debates constructivos y de investigación, la Democracia tiene hambre de Cultura evolutiva sin imposiciones políticas o religiosas. La inteligencia artificial va irremediablemente cambiar todos los sectores de la economía productiva y de los Servicios, los políticos deben anticiparse para organizar la jornada de trabajo, la redistribución del fruto del trabajo realizado por la inteligencia artificial, repensar como ocupar los espacios de tiempo liberados por la inteligencia artificial. Estamos en vísperas de cambios profundos en lo que concierne la herramienta de trabajo e inevitablemente de las relaciones Sociales entre el mundo del trabajo y el reparto de la riqueza producida, el Estado no podrá eludirse de sus responsabilidades en lo que concierne la Salud Publica; la Cultura y mantener el consumo, naturalmente el control sobre el crecimiento demográfico se impone. Si no queremos sufrir explosiones sociales, todas las políticas deben incorporar un nuevo contenido y en particular asegurar un mejor reparto de la riqueza fruto del trabajo.