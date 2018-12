¿Es democracia votar?

Yo me interrogo, ¿Es votar la prueba de que se vive en democracia?, no lo creo. Hace solo 41 años con el "dictador" también se votaba de tarde en tarde, pero se votaba, incluso, para legalizar su dictadura convocó un referéndum que lo declaraba "regente". El chiste popular era: ". Si es que se quede, … No, es que no se valla", pero esta parodia de voto le permitió entrar en la ONU al lado de otras dictaduras de Iberoamérica y del Portugal de Salazar, constituían el bloque de USA frente al bloque de URSS en la ONU durante el periodo de la "guerra fría". En España había una oposición…en las cárceles o en el exilio. Los cargos políticos se designaban a dedo por los méritos o el compadreo, y debían ser buenos españoles pertenecientes a la falange, partido único. Fue un momento de la historia de España, en el que mandaba el musculo y la fuerza bruta, no la inteligencia y la honestidad. Con la muerte del dictador, se impuso un estado de derecho, es decir la Constitución, en la que se reflejaba los derechos y deberes de los ciudadanos, legalizando todos los Partidos antes proscritos, la política entraba en una cierta normalidad, ¿Pero podemos considerar que vivimos plenamente en democracia por el simple hecho que existan diversidad de Partidos y votemos a sus representantes a los puesto politicos? Personalmente considero que, si se ha avanzado en el camino de la democracia, pero aún quedan muchos obstáculos en las Instituciones que impiden que la Sociedad alcance en su plenitud la Democracia. Tras la muerte del dictador, hemos asistido durante años a la formación de cúpulas de "amiguetes" que designaban cuales debían ser los candidatos en las listas a votar para ocupar los puestos politicos en el país. Se repartían el poder de los partidos dominantes de la sociedad, al punto que un "dirigente" de partido declaraba "quien se mené no sale en la foto", pese a que se declarasen dmócratas, esta forma de operar, conducían los partidos "demócratas" al corporativismo fascista de Mussolini, neutralizaban en su seno el pensamiento contradictorio, motor de la evolución y daban paso a la mediocridad, a los negocios sucios y a la corrupción. Los oportunistas y algunos miembros moderados del anterior régimen político, pronto vieron el bulevar que se les abría en los Partidos legalizados, cuyas cúpulas luchaban por elpPoder para el poder y para ello creaban sus clanes, el teorema de Peter se confirmaba. Las listas cerradas dan fe de lo que digo, usted no puede eliminar un nombre de la lista, ya que si lo hace elimina su voto, el poder de decisión del votante está reducido, no se contabiliza el abstencionismo para considerarlo en tanto que fuerza de rechazo, el porcentaje de cada lista o candidato se calcula considerando los que han votado. Los ciudadanos hoy reclaman nuevos espacios de libertades y de control sobre los politicos, ya que los numerosos casos de corrupción han destruido el capital confianza que se deposita con el voto. Estos partidos se habían convertido en correa de transmisión de las directivas del sector financiero esta nueva situación ha dado lugar al surgimiento de nuevos partidos politicos. El ciudadano toma distancias con el sistema judicial, hoy lo normal sería que en las universidades después del tronco común que es el derecho, hubiese una escuela que acogiere los candidatos para que se especializaran en jueces de los nuevos temas que hoy son vigentes en nuestra Sociedad, es necesario terminar con un sistema heredado del siglo 19 y lograr que la justicia sea un organismo apolítico e independiente del Poder, cual fuese su ideología. Ciertos politicos se eternizan en sus escaños y de no haber cumplido sus promesas, no rinden cuentas, es inmoral. Hoy, a la crisis económica se está añadiendo una crisis de Sociedad, y seamos conscientes, representa para el futuro un peligro que nos conduzca por otros caminos que hacia la plena democracia. Los' acontecimientos en Paris lo confirman.