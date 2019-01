Un deseo de igualdad

Joven, inteligente, luchadora, y con una vida entera por delante. Su nombre era Laura. Sí era, porque un hombre sin corazón se cruzó en su camino y decidió acabar con su vida. Esta vez, no era de madrugada, ni había alcohol, ni fiesta, ni ropa corta, ni escotes. ¿Cuál es la excusa ahora?; ¿cuándo vamos a poner fin a esta situación? Se llamaba Laura, pero podría haber sido Cristina, Estefanía, o cualquier otra mujer. Se trata del último caso de 2018; uno de los tantos que ocurren a lo largo del año. Nos encontramos indefensas ante la mente de unos hombres machistas y violentos, los cuales creen que están por encima de las mujeres por el simple hecho de ser hombres. Y ante un sistema judicial, el cual no impone una condena dura y ajustada al daño que esta clase de individuos está causando a nuestro país.

El machismo no es de siempre, sino que se ha ido creando. En época prehistórica existía la igualdad: tanto hombres como mujeres cazaban, recolectaban y se relacionaban como semejantes. Esta consonancia se fue rompiendo con la aparición de la agricultura y la ganadería, cuando los hombres se hicieron con la riqueza que obtenían de las cosechas, y, poco a poco, con la propiedad de las tierras, llegando a ser las mujeres una posesión más. Con el apóstol San Pablo la situación empeora, ya que en sus escritos estableció un ideal de mujer sumisa y callada, tomando como ejemplo a la Virgen María. Además, relegó a la mujer a un segundo plano. De este modo, en la primera Carta de San Pablo a los corintios 14, 34-35 se puede leer: «Vuestras mujeres callen en las asambleas, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y, si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, ya que es indecoroso que una mujer hable en la asamblea».

Todo esto lo ratifica Luisa Nieto Corominas, psicóloga de la Fundación Aspacia, cuyo objetivo es luchar contra la violencia de género y proteger a las víctimas de esta lacra. Luisa afirma que el hombre machista es el resultado de todas las relaciones que se han mantenido históricamente basadas en unos roles y unos estereotipos de género que hacen que la conducta sexista se mantenga a lo largo de todo el ciclo vital. Afortunadamente, gracias a la democracia y a la incorporación de las mujeres al mundo laboral, ese papel sumiso, cuya única función es servir al hombre y realizar las tareas del hogar, ha desaparecido casi por completo. Sin embargo, como se observa, hay numerosos casos de hombres que siguen sintiéndose por encima de la mujer por una errónea concepción y una educación sin valores éticos y morales.

La peligrosidad de la situación radica en que ese sentimiento de superioridad da lugar a comportamientos de violencia y acoso hacia las mujeres en muy diversas vertientes. Tan dramática es esta realidad que, según datos del Ministerio del Interior, 885 mujeres han muerto a manos de sus parejas y exparejas en los últimos 15 años en nuestro país. Es triste e injusto que en pleno siglo XXI no podamos volver tarde a casa con la seguridad de que no nos va a ocurrir nada, o que no podamos vestir como queramos con la confianza de que no se nos juzgue por llevar la falda o el vestido más arriba de la rodilla. Por todo ello, mi deseo para este 2019 es la IGUALDAD de la mujer con respecto al hombre en todos los campos y áreas de la sociedad.

Como, tan acertadamente, aseveró Ban Ki-moon: «El logro de la igualdad de género requiere la participación de mujeres y hombres, niñas y niños. Es responsabilidad de todos». Escrito queda en este artículo, cuando la tarde es motivo para la reflexión serena en la orilla de este mar tan sabio y con tanta leyenda y acontecer en la historia de los días. El recuerdo de Carmen de Burgos (Almería, 1867-Madrid, 1932), la madre del feminismo moderno, permanece como permanece el de Simone de Beauvoir. Su libro La mujer moderna y sus derechos, publicado en 1927, sigue siendo una ilustrada antología y un epítome mirífico para la mujer del siglo XXI.