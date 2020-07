El deshielo del oceano ártico

Acausa del cambio climático, el océano Ártico ha perdido en pocas décadas casi la mitad de su superficie helada; este es un proceso que parece imparable y, sumado a los avances tecnológicos actuales, permite que determinados buques ya puedan surcar sus aguas en algunas épocas del año y hace más accesibles los recursos presentes en la zona.

Este cambio también tiene un gran impacto geopolítico, porque de ser una zona inaccesible está pasando a ser una zona geoestratégica de gran importancia. Pensemos que este cambio supondrá nuevas rutas de transporte entre Asia, Europa y América del Norte, el acceso a abundantes recursos naturales y aportará un valor estratégico a tener en cuenta en el equilibrio de poder entre países con deseos de seguir teniendo una capacidad de influencia importante en el mundo.

El llamado Consejo del Ártico es un foro intergubernamental creado para promover la cooperación, coordinación e interacción entre los países árticos, fue constituido en 1996 y está integrado por los países ribereños: EEUU (Alaska), Canadá, Dinamarca (Groenlandia), Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Estos países de forma aislada o conjunta llevan un tiempo haciendo notar su interés por esta zona en distintos foros internacionales y en reuniones como la celebrada en 2008 en la ciudad de Ilulissat en Groenlandia, para coordinar intereses en distintos ámbitos y llegar a un "acuerdo para obstruir cualquier nuevo régimen legal internacional para gobernar el Ártico".

Un aspecto relevante para esos países es el acceso a los recursos naturales, reservas de petróleo y gas, minerales y pesca, además de la apertura de nuevas rutas comerciales. El Ártico según algunos estudios tiene un 22% de las reservas mundiales de hidrocarburos y un 30% de las de gas; también hay minerales de gran valor estratégico.

Mirando al mapamundi podemos fijarnos en lo que el deshielo puede suponer para el trasporte marítimo. Los amantes de las aventuras recordaran intentos heroicos que buscaban abrir nuevas rutas comerciales a través del océano Ártico y que algunas veces

terminaron en tragedia. Son más conocidas, al menos para mí, las del paso del noroeste, atravesando los estrechos helados entre las islas del norte de Canadá, para pasar del océano Atlántico al Pacífico.

La ruta del noroeste bordea la costa de Canadá y Alaska y en la última década ya la han surcado buques especiales durante el verano boreal. Su utilización puede llegar a suponer una reducción de más de una semana para el transporte marítimo en comparación con la alternativa actual a través del canal de Panamá; para hacernos una idea, la ruta Osaka-Londres tiene 23.330 km por el canal de Panamá y tendría 15.700 km por el paso del noroeste.

La ruta del noreste bordea la costa rusa, ya es navegable por algunos buques varias semanas al año y los expertos señalan que será la más practicable a corto plazo; cuenta con proyectos para dotarla de una mayor infraestructura de puertos y conexiones con redes de transporte terrestres. Sería una ruta fundamental también para el transporte de los recursos procedentes de Siberia, reduciría las rutas comerciales actuales como Shanghai-Hamburgo en más de 6000 kilómetros y quitaría protagonismo e interés estratégico a puntos clave actuales como el estrecho de Malaca o el canal de Suez, al reducir la duración del trayecto de forma importante.

Hay otra ruta central cruzando el polo norte, que sería la ruta más corta en algunos casos, pero será intransitable aún por más tiempo.

En un artículo reciente mencionaba que el mundo está en constante cambio, por el clima, por los conflictos y los movimientos migratorios, por los cambios en los equilibrios regionales, por los intereses de algunos países, por la globalización, etc. Los cambios en el océano Ártico posiblemente cambiarán en un futuro próximo la ruta que siguen muchos de los productos que nos llegan procedentes de otras partes del mundo y darán una dimensión aun mayor a la globalización.

En definitiva, el mundo no para nunca y los efectos de ello nos afectan a todos; siempre ha sido así, pero en los tiempos actuales el ritmo de cambio cada vez es más rápido, aunque desde nuestro mundo particular no nos lo parezca.