El desorden económico

No confundamos capitalismo y liberalismo o Neo-Liberalismo, el capitalismo del siglo 19 empezó su agonía en la1ª Guerra Mundial, ya que los gobiernos de los países en Guerra, necesitaban industrias que fabricasen el material bélico, financiaron las llamadas "fraguas" convirtiendolas en la siderurgia del país, en Francia en particular, Alemania e Inglaterra estaban más avanzadas en la concentración de sus industrias. Los llamados "amos de las fraguas" fabricaban el acero y el producto destinado a los militares. El consorcio militaro-financiero obligô a los políticos a suspender derechos a los trabajadores, como el de huelga, estos obreros, fueron militarizados, podían ser juzgados por sabotaje o rebelión militar si protestaban por sus condiciones de trabajo o de salario, también se les penalizaban con multas. Las financieras capitalizaron estas industrias con la garantía soberana del Estado, sin riesgos se apoderaban de industrias de estos países en guerra, sin embargo estas nuevas industrias nacidas de la asociación: industria-financieras-Estado al terminar la guerra se atrincheraron en sus respectivos países lo que contribuyó a agudizar las contradicciones entre los diferentes países. Antes de la segunda Guerra Mundial, con sus préstamos USA empezó a internacionalizar el sistema financiero. Fin de la segunda Guerra, en Europa varios países firmaron diferentes acuerdos bajo el paraguas militar y económico de USA, estos acuerdos permitían las inversiones cruzadas en las diferentes industrias, empezó el "liberalismo". Es a partir del Tratado de Lisboa que el liberalismo toma raíces en la UE y abre las puertas al neo liberalismo. Las soberanías de los Estados se terminó, las Financieras gobernaban apoderándose del tejido industrial, haciendo y deshaciendo según sus intereses, dictaban con la complicidad de políticos conservadores leyes que limitaban la posibilidad de crear empresas que les compitieran, con la moneda única bajo control del BCE se impedía las fluctuaciones de las monedas nacionales, limitaba la soberanía de los países para tener un comercio exterior más competitivo. Hoy en todos los organismos dirigentes de las economías occidentales se imponen las decisiones de las financieras. Es una paradoja ver que las financieras se nutren de los ahorros de los ciudadanos y de las ayudas estatales, pero son los accionistas directos de estas entidades que se reparten los beneficios y el estado recibe en impuestos un 21% con suerte. La memoria de los políticos europeos es muy corta y son miopes, olvidan que la mayoría de las crisis que hemos sufrido las han protagonizado USA y nos perjudicamos nosotros mismos, es por ejemplo lo ocurrido con Grecia, los periodistas de la televisión que nadan en el fango de la mentira nos dijeron durante meses que Grecia recibiría miles de millones de la UE, la realidad es que los países como Alemania, Holanda, Francia, dieron un dinero a las financieras que habían prestado a Grecia y la cual se encontraba en dificultad de honorar sus deudas. Hoy Grecia abona su deuda a Holanda, Alemania y Francia con intereses substanciales, estos países han substituido a las financieras que iban a perder todo de no haber intervenido estos países y las financieras han recuperado fondos que pueden dirigir de nuevo a la especulación en otros países.

La especulación de Alemania se hace a costa de sus jubilados, penalizados directamente en sus ingresos, también la sufren trabajadores en su salarios y las clases medias que ven la erosión constante de sus ahorros ya que no perciben ahora ninguna compensación, están penalizados por las diversas deducciones que hace el banco Hoy en Alemania, hay un alto nivel de pobreza, y Merkel que termina su reino se irá sin honores, Macron también será despedido pero antes ha abierto con sus medidas una autovía para la extrema derecha. El neo liberalismo ha traído en Europa un desorden económico, miseria e incertitudes para el futuro político.