La deuda, factor de crisis

Son las deudas la cuerda que ahoga, pero no mata? ¡Si! Eso parece, pero la deuda excesiva empobrece. Si usted se endeuda con Créditos que sobrepasan 30% de su salario, usted pone en dificultad la calidad de sus condiciones de vida y se verá obligado a prescindir de consumir ciertos productos y cambiar sus hábitos de vida, por lo contrario, entraría en una espiral ascendente de deuda sin control. Pues igual ocurre para un país, cuando este se confronta a gastos superiores a la recaudación de impuestos, se ve obligado a pedir préstamos a los organismos financieros nacionales, Internacionales, o a los ciudadanos que deseen invertir en Bonos del Tesoro garantizados por el Estado. Estamos hablando de Deuda Pública, lo que no se debe confundir con el Déficit Público que es cuando el resultado es negativo entre la Recaudación anual y los gastos anuales, pero el Déficit Público obliga, sea a reducir el gasto público, lo que es impopular, sea a financiar el Déficit Público pidiendo prestamos, entramos entonces en la encantadora facilidad que se llama Deuda Pública. Entre el 2010 y el 2014 se aceleró el endeudamiento de varios países de la UE, y "casualmente" fueron los países del Sur de la UE los que, en relación con sus PIB, más ahondaron sus deudas. Grecia con un 177,4% de deuda, sobrepasaba de un 77,4% el Total de su riqueza económica creada, el PIB, Italia seguía con un 134,2%, Portugal 130,9%, España con un 102,3% no parecía mal situada en el 2016, pero este porcentaje sería superior si en el PIB no se hubiese incluido las supuestas aportaciones del Trafico de Narcóticos y de la Prostitución, que se consideraron "negocios que aportaban riqueza al PIB", curioso concepto moral. Debemos también incluir la deuda de los particulares y la de las empresas, en Irlanda, estas acumularon el 183% del PIB y los particulares el 73%, la Deuda en Bélgica de las empresas 166% del PIB y los particulares 63,2%, en Holanda la Deuda de las empresas 127% y la de los particulares 122%, en España la Deuda del sector financiero elevó la Deuda de las empresas al 105% del PIB y la de los particulares se estabilizó en un 72,4%, un Total del 177,4% del PIB fue la Deuda acumulada entre Particulares y las empresas. La deuda de los particulares disminuye, debido a la restricción de los créditos, numerosas empresas de la construcción y las complementarias a estas igual que comercios cerraron ya que el consumo bajó considerablemente. El gran problema es la Deuda privada que sobrepasa la Deuda Pública, la cual es absorbida periódicamente por el BCE, de lo contrario ya hubiésemos tenido la implosión económica de la UE. Las empresas para reducir sus gastos de producción y ser competitivas se ven obligadas a restructurar el salario de su personal, concentrar las producciones y aplazar las inversiones, estas medidas reducen sus contribuciones a la fiscalidad, a los Servicios Sociales y crean paro. El Estado, ante la disminución de la recaudación y la obligación de reducir su Deuda se ve obligado a aumentar ciertos impuestos, lo que reduce el Poder adquisitivo y se repercute sobre el consumo. Los Bancos a su vez sufren las consecuencias de las quiebras de las empresas y de los impagos de los particulares que habían contraído créditos, esta situación frena las inversiones de los Bancos en el sector productivo y dan preferencia a las inversiones en compra de Deuda de países que dan la garantía soberana en los Mercados financieros. Esto pone en evidencia la ineficacia de las medidas del BCE que bajó los intereses del 1,5% al 0,05% para permitir a los Bancos Nacionales de sanear el sector productivo, pero fue la ocasión soñada para aumentar las inversiones en productos especulativos. La contracción del PIB aumenta la ratio PIB /Deuda, está demostrado que la reducción del consumo contrae inevitablemente el tejido industrial, también que es indispensable invertir en el sector productivo y no en la especulación. Tampoco confundamos, Deuda Pública y Deuda Exterior