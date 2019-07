La deuda no es gratuita

Desde hace unos meses parece ser que vivimos bajo el encanto de un mago que ha expandido un polvo soporífico que nos ha traspasado al País de las mil maravillas. España, sigue con Gobierno corpore insepulto, con sus 14% de parados (unos 3 Millones) con 2Millones y medio de jóvenes fuera del país de los cuales solo el 6% de entre ellos han podido votar, el 94% impedidos por las barreras administrativas impuestas por el Señor Zapatero, que nos decía que todo iba bien mientras el barco se hundía, ¡Dios salve España de sus inminentes Políticos! Ya que el ciudadano con su voto poco lo hace. ¿La Deuda española? ¿Qué es eso? ¿Es eso que compra el BCE? ¡Si! Pero que los ciudadanos deben pagar, es verdad que este mecanismo del BCE, ha aliviado el peso de los pagos de las obligaciones compradas por organismos privados, con intereses al 6%, entre estos prestamistas ciertos Bancos españoles que desde el 2012 compraron el 29,5% de la Deuda soberana y esta compra no ha cesado gracias a los préstamos al 0,2% del BCE a los Bancos nacionales mismo en dificultad, que han visto la ocasión de recuperar su salud en detrimento de la riqueza creada, el PIB. A petición del Sr Rajoy el BCE, apoyándose en un estudio del Royal Bank of Scotland consideró que no se debía intervenir mientras los intereses de la Deuda no alcanzasen el 7%, pero Bruselas obligó al Sr Rajoy a hacer recortes importantes en los gastos Sociales. Los Politicos de entonces se llenaron la boca de la mentira de que España no estaba como Grecia o Portugal e Irlanda, intervenidas, no contaron una vez más toda la verdad, los expertos del BCE en España consideraron que intervenir sería muy costoso a la UE estimaron que junto a los otros países en dificultad serían necesarios más de 540 Billones de €. Bruselas aceptó las medidas de recortes y las previsiones para bajar el Déficit, el BCE puso en pie el MES (Mecanismo Europeo de estabilidad) que permitió bajar la tasa de intereses que se pagaba por la Deuda y también hacer prestamos puntuales a los Bancos españoles, 19 Mil Millones fueron inyectados a BANKIA. El BCE creó un nuevo mecanismo el "quantitative easing" el QE, es un instrumento no convencional que copia lo que hacía desde el año 2000 la FED, el Banco de Inglaterra y Banco de Japón, es decir no comprar deuda de las empresas, ni deudas de tesorería de Bancos, pero si comprar la deuda soberana de los países como España y emitidas a plazos de 7 y 10 años. El BCE se ha visto obligado a crear e inyectar nuevas cantidades de Dinero para permitir al sector financiero de comprar la Deuda emitida por el Estado, Masa de Dinero que tiene que ser devuelta al vencimiento del plazo de la Deuda. USA hoy se interroga de cómo va a poder pagar su Deuda que en septiembre llega a fin de plazo, igual puede ocurrir en la UE, pese a que la UE nunca ha fabricado moneda sin límites como lo hizo USA, el tratado de Maastricht y de Lisboa limita la función del QE a la sola compra de Deuda soberana justificada pero que se debe devolver y la UE obliga al país a reducir su inflación a un 2% y ajustar su Masa Monetaria en circulación a las realidades de las ofertas de su Mercado de consumo. Esta lucha contra la inflación y la constante reducción de la Masa de Dinero en circulación, puede tener graves consecuencias sobre la economía, ya que provoca de forma paulatina la deflación, es decir las bajadas constantes de los precios de los productos, de los salarios, del consumo y de los empleos, hoy se traducen por una bajada del 0,2% que está dando lugar a una deceleración de los mecanismos productivos en la Economía. La deflación fue la que provocó la Gran Crisis del 1929 hoy seria insuperable ya que los Medios de Producción a escala mundial se han multiplicado por 1000 y dependen más que nunca de un consumo rotativo a gran velocidad, si este se rompe asistiremos a una catástrofe mundial de la Economía. Cambiar los Politicos por inteligencia Artificial quizás pudiese ser la solución .