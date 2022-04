Del dólar oro al petrodólar

Estamos viviendo un momento muy turbio, precursor de cambios fundamentales en las economías como en las políticas exteriores de los países. Si hoy las contradicciones políticas entre USA-UE-OTAN y Rusia-China e Irán, no han desembocado en una 3èra Guerra Mundial es debido al temor de la Bomba Nuclear, pero Occidente trata de mantener su dominio ejerciendo una presión económica utilizando el $US y la fuerza militar con países interpuestos. Podemos deducir que la guerra de Ucrania es el campo de enfrentamiento entre Rusia y USA-OTAN con la participación en segundo plano de la UE. La Guerra económica contra Rusia ha llegado a un punto de no retorno, "caiga quien caiga". En efecto se ha creado un alboroto en la economía mundial que va a mermar el tímido crecimiento que comenzó tras la "Pandemia". La pregunta es: ¿Quién va a ganar, el $US o el Rublo más el Yuan? Esta pregunta está al "Orden del Día" en los Mercados Financieros, en efecto el propio FMI ha i indicado este 31 / 03 /22, "que el $US estaba sufriendo una fuerte erosión, es decir que tiene pocos clientes para comprarlo. No se extrañe, el dinero" es una mercancía que se compra y se vende para el Comercio Internacional. En el 1944 USA hizo firmar a 44 países el Acuerdo Bretton Woods, creando el FMI que hizo del $US la moneda universal para los intercambios comerciales y en particular para la compra/venta del Petróleo y materias primas, la Libra inglesa y el Franco francés oro pasaban a ser piezas de Museos en este ámbito. Este $US estaba respaldado por el Oro (35$US= una onza de oro puro, 31gr de 24 quilates a 99,99% de pureza) es decir que hasta el 1971 usted podía cambiar en un Banco US sus $US papel por oro. En el 1971 sin consultar a ninguno de los firmantes del Acuerdo Bretton Woods el Presidente Richard Nixon suspende unilateralmente el posible cambio del $US por Oro, la razón era simple, USA enzarzada en la guerra del Vietnam, para asumir el gasto militar, había imprimido cantidad de $US que se acumulaban en los Bancos de Europa y de Japón y ya no disponía USA del oro suficiente para respaldar el volumen de $US en circulación o depositados en los Bancos fuera del bloque soviético. Ante esta situación de un $US sin soporte se volvía a la situación del 1930, pero con una USA militarmente dominante y en un contexto de "Guerra Fría" el 8/ 01 / 1976 los países de Occidente, firman el Acuerdo de la Jamaica que confirma el abandono de la referencia Oro y de la paridad fija entre el $US y las diferentes monedas consideradas por el FMI como monedas de Reserva. El $US guardaba su estatuto de moneda universal y las otras monedas subirían o bajarían según la cotización del Petróleo, nació el Petrodólar, ya que prácticamente cada país de Occidente (Europa) dependía en un 70% del petróleo y lo debían adquirir con $US y según el precio de este debían comprar más o menos Dólares, USA encontró una forma elegante de dar un valor a una masa de papel $US de la cual no se sabía qué hacer y se abrió la puerta a la especulación sobre las monedas. Hasta el año 1973 el petróleo vendido por las llamadas 7 Hermanas (Standard Oil of New Jersey (Esso), Anglo-Persian Oil Company, Royal Dutch Shell, Standard Oil of California, Texaco, Standard Oil of New York et Gulf Oil) que tenían el monopolio de la explotación de los campos petrolíferos y distribución del crudo, el Gobierno USA les obligaba mantener un precio bajo para no calentar le economía y provocar una inflación galopante. Surgió la Guerra del Yan quipu entre Israel y los países Árabes capitaneados por Egipto. Los países de Oriente Próximo cesaron de exportar petróleo a Europa, fue el llamado "Choque petrolero" que dio lugar a una crisis económica, debido a que el precio del Barril de Petróleo fue multiplicado por más de 4. Terminado el conflicto bajó su precio muy lentamente. En Europa se buscaron otras fuentes de energías: la atómica, la hidroeléctrica y el carbón. Parece ser que la Historia se repite, pero no con los mismos actores y los mismos objetivos. Lo veremos.