Tras el dolor, la esperanza

Si la economía no se ha desplomado es gracias a los trabajadores de todos los sectores, que, pese a los riesgos por la falta de protecciones consecuentes, han cumplido con las tareas que permiten satisfacer las necesidades inmediatas de la población, inactiva por diversas razones. Si hoy se empieza a tener la esperanza de un final feliz es gracia a un personal sanitario y a múltiples anónimos que pese a las dificultades y falta de medios han dado el máximo de ellos. Es la Sociedad trabajadora la que se debe de aplaudir, ningún aplauso a los especuladores que saquearon la economía y a los Politicos que dieron cobijo a la corrupción y que hoy aún siguen con críticas sin ofrecer alguna solución al problema, Politicos basta ya de vuestras peleítas, el Pueblo de España espera que juntos sean capaces de ofrecer soluciones para hoy y para el mañana. Una ventana de esperanza se abre para lograr definitivamente una vacuna que pueda proteger las personas aún sanas y que son numerosas por suerte. En Francia se ha reactivado y puesto en prueba la utilización de la antigua vacuna: La BCG, los Sanitarios inoculados con ella hasta hoy siguen sanos. El BCG (bacilo de Kock modificado genéticamente por los doctores Calmette y Guérin), esta vacuna contra la tuberculosis se utiliza también en el tratamiento de ciertos cánceres de la vejiga y protege del asma y de enfermedades auto inmunes como la diabetes del tipo1, es una solución transitoria en espera de hacer una vacuna específica para el Covid-19 declara el Instituto Pasteur. España, no se queda atrás en la investigación, hoy ya está la empresa Biotécnica de Galicia BIOFABR poniendo en prueba una vacuna que Carlos Martín profesor en micología de la Universidad de Zaragoza, explica que sería más eficaz que el BCG ya que esta vacuna se realiza a partir de una cepa humana, mientras que el BCG utiliza cepas combinadas de la tuberculosis en el cerdo y los terneros. Esta vacuna española es muy bien acogida por Francia ya que sería fabricada en Europa y en cantidades importantes, esperemos que sus pruebas sean concluyentes rápidamente y se tome la decisión de vacunar gratuitamente las poblaciones de cual sea el país, la Humanidad debe estar por encima del Dinero. La vacuna que solo se aplicaría a personas sanas, será complementaria al medicamento, el APN01 y que es un variante del medicamento ACE2 creado en el 2003 para luchar contra el coronavirus SRAS, el nuevo medicamento que desarrollan conjuntamente el Instituto Karolinska sueco bajo la dirección del Profesor Ali Mirazimi y la Universidad de la Colombia-Británica, en Canadá, este medicamento será fabricado por Aperión-Biologies y está en espera del visto bueno de la Administración que controla la evolución de los 200 enfermos repartidos entre Austria, Alemania y Dinamarca y sobre los cuales se está comprobando su eficacia. No podemos descartar que se añada una agudización de la crisis económica arrastrada desde el 2008 y el Covid-19 no es el solo responsable, será la consecuencia de una acumulación de errores político-económicos, conjuntos a la geopolítica condicionada por la globalización. Desde el 2008 se han destruido tejidos importantes de las economías de los países de Occidente, se han repartido las industrias según criterios de los mayores beneficios y no sobre el concepto de responder a los consumos mundiales planificados y que no sean de necesidad inmediata a cubrir, sería absurdo montar una Industria para fabricar mascarillas si en el país se necesita renovar solo 1 Millón anuales, pero esto exige que exista una reserva suficiente en el país para responder a una demanda inesperada. Estas carencias que han sido puestas en evidencia por las necesidades creadas por el Covid-19, deben obligar los Politicos a repensar el sistema de producción en el país y desarrollar industrias nacionales, también debe ser prioritario preservar y consolidar el sector público de la Salud. Preparar el país al choque económico que se perfila.