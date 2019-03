La economía manda

Se debe conocer la realidad de la Economía de España, para no caer bajo el encanto de las frases patrióticas, vacías de compromisos apropiados a la realidad económica y social del país. Ciertos políticos nos emborrachan con los "¡España...España!" sin aportan soluciones concretas a los problemas diarios de los españoles. El FMI y la sección económica de la ONU han publicado unos datos muy interesantes sobre la Economía española del 2018 y en particular dan a conocer los elementos que componen el PIB. Con una población de 47millones 600Mi, España mantiene una tasa de paro del 14,5% de la población en edad de trabajar y la situación seria más grave si 2Millones 500Mil jóvenes no hubiesen emigrado a Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido, se añade que hubo un regreso a sus países de origen de unos 500 mil extranjeros instalados en España desde el año 2 Mil. La tasa de actividad se sitúa en un 58,70%, lo que pone de manifiesto la precariedad del empleo. La inflación del IPC se ha situado en el 1,8%, dos factores han intervenido, la estabilidad de los precios debido esencialmente al retroceso del consumo y la muy limitadas subida de salarios y pensiones. El PIB del 2018 ha sido de 1Billon Mil 200Millones, en esta suma ha contribuido el gasto de unos 73 Millones de turistas. Si la suma del PIB parece importante, en realidad está lejos del pro-medio de Francia, Alemania, Italia. En España la producción de la industria solo contribuye en el PIB en un 18% y no debemos olvidar que gran parte de la industria establecida en España pertenecen a Multinacionales extranjeras, a las cuales solo se les dad una prestación de mano de obra local y en retorno pagan salario e impuestos de Sociedades, venden sus productos en España, exportan sin pagar IVA y pueden disponer de los beneficios sin obligación alguna de reinvertir en España, contabilizar estas producciones en exportaciones como si fuesen nacionales es una ilusión. Ahora. Comprendemos porque no existe un Ministerio dedicado exclusivamente a la Industria; la política industrial de España la definen las Multinacionales; esta carencia política mantiene la economía española en un su-desarrollo permanente, también comprendemos el teatro de los Politicos para enzarzar nuestras mentes sobre temas ajenos a la economía utilizando las sensibilidades patrióticas de los ciudadanos. Sin desarrollo de proyectos industriales, relacionados con las nuevas tecnologías, no se podrán solucionar los problemas del empleo. El envejecimiento de la población, el éxodo de los jóvenes y la baja natalidad se añaden contra el futuro mantenimiento de cierto bienestar, España por su deuda, paga 103Millones de euros por día a las financieras prestamistas. La Agricultura, siendo un pilar de la economía, sufre de la desertificación y abandono de los campos por el envejecimiento rural, más de 1.700 aldeas tienen menos de 100 habitantes y 2.200 con menos de 500, otras caen en ruina. Son pocas las perspectivas de desarrollo ofrecidas a las zonas rurales, los agricultores pagan altos precios a las Multinacionales holandesas de las semillas, que tienen prácticamente el monopolio del comercio internacional de las producciones españolas, las holandesas, francesas, belgas, sin haber tomado ningún riesgo se apoderan del valor añadido creado por los agricultores españoles que son sometidos y convertidos en trabajadores de ellos, no ha habido políticas, ni inversiones para crear una industria nacional de semillas, no se han creado los organismos que permitan a los agricultores nacionales las exportaciones directas de sus producciones. No deben tener cabida los Politicos que solo miran sus "barrigas" y sus bolsillos, que solo ofrecen discursos baratos de amor a la patria y de banderas, Politicos que nos hacen una película de una Cataluña que nunca será independiente, pero que la convierten en el Problema para esconder la realidad Económica a solventar. ¿Va a ser el Emigrar la sola solución política ofrecida a la juventud española?