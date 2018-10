La Economía de Occidente, se encuentra en una situación compleja y precaria. El espacio tiempo entre las Crisis cíclicas, se han acortado desde el 2008, esto crea una gran inseguridad para los inversores financieros ligados al sector Productivo de bienes de consumo, es decir las empresas, más aun cuando este sector se encuentra confrontado a la competencia China y de los países emergentes. Las Empresas que producen bienes de consumo van a necesitar grandes inversiones, para equiparse en maquinaria con robótica de 3ra generación con inteligencia artificial. Sin duda alguna vamos a asistir a una nueva concentración de los medios de producción a escala de la UE, es decir un nuevo reparto geográfico de las producciones, las razones son simples: la inteligencia artificial va permitir triplicar la producción de una empresa que tendría que funcionar como mínimo a un 80% de su capacidad de producción, para que sea rentable la inversión, pero debido al descenso del consumo se verán obligados a concentrar en esta unidad moderna robotizada los volúmenes fabricados en otras unidades con tecnologías atrasadas. Hoy, Japón, Corea del Sur y Alemania son los países que más invierten en esta nueva tecnología, pero China y Corea del Norte se han lanzado en esta carrera con el objetivo de ser los lideres mundiales en la fabricación de robots con inteligencia artificial para las producciones industriales de bienes de consumo. También China lleva una ofensiva en lo que concierne los productos financieros, con apoyo de Huawei o Alibaba.Tower, Xiaomi y Midea. EN China hoy, todos los extranjeros, pueden abrir una cuenta en Yuan destinada a operaciones Compra venta de acciones de empresas de China en las Bolsas de valores de Shanghai y de Shenzhen. Esta decisión tomada en el Foro de Boao en el 2018 se acompaña de la bajada de las Tasas referentes a la circulación de Capitales extranjeros para inversiones en la Bolsa y otros sectores. El Presidente Xi Jinping con estas medidas va fijar el Capital especulativo flotante en sus Bolsas en un momento en que el Presidente Trump trata de atraerlos en USA elevando los intereses. Estas medidas perjudicaran las economías de los países emergentes. China ofrece Acciones de empresas rentables con la posibilidad para los inversores de recuperar rápidamente sus ganancias y desplazar el Capital invertido según los movimientos de las Bolsas, USA propone un interés a Capitales que serán inyectados en un tejido industrial a reconstruir, del cual se ignora su rentabilidad futura. El $ US sufre del choque del aumento de la Deuda Federal de 1400 Millares, situándola a 21Mil 400Millares ( 1Millar = Mil millones) y se añade que China ha parado la compra de Obligaciones emitidas por el Estado USA. El Presidente Trump tiene por objetivo re-equilibrar su comercio con China y debilitar Alemania para que acepte el Gas licuado de USA y rechace el nuevo gas-oleoducto ruso que le debe abastecer un total anual de 58 Millones de M3. El Veto US va a penalizar Alemania en su comercio exterior. Irán, 4to cliente de Alemania importaba maquinaria herramienta, quimica como medicamentos y productos de 1era necesidad, alimentos para la infancia. USA igual que hizo con Iraq antes de su intervención, impide estas ventas, sanción inhumana que ha sido condenada por el Alto Tribunal de Justicia (ONU), USA tiene que anularla. USA ha sancionado el Petroleo de Irán provocando un aumento del precio del Barril a 85 $ USA ha obligado a Total-Francia a retirarse de Irán. El aumento de precio del Petroleo se acompaña de una bajada del EURO frente al $ US, esta situación se come parte del crecimiento económico de la UE y se repercute sobre el consumo. Mientras tanto China se deshace sigilosamente de sus 1 189 Millares en Bonos del Tesoro US e invierte en la compra de empresas en Francia y en Alemania (KUKA), también invierte en Inglaterra. La Politica UE está paralizada ya que calza sus dos pies en un solo zapato modelo USA.