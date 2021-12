La economía bajo las políticas y las ideologías

La edad y el tiempo enseñan que toda verdad es relativa y no creo nada sin haber comprobado las posibles veracidades de sus componentes, la manipulación de las mentes se ha convertido universalmente en una herramienta al servicio de corrientes políticas que solo persiguen el objetivo de conseguir el poder para lucrarse. Yo solo doy fe a los documentos y solo después de analizarlos, ya que los propios documentos reflejan negociaciones o hechos con facetas ocultas por las ambas partes que los redactan. Esto dicho tratemos de comprender las tensiones actuales de la OTAN y la UE contra la Federación Rusa. Fue en el 1991 cuando la URSS se derrumbó, como sistema socio económico contradictorio con los intereses del liberalismo de USA y sus aliados de occidente. La llamada Guerra fría, no fue la que provocó esta caída de la URSS, fueron las contradicciones políticas, luchas por el Poder en el PCUS, la corrupción de los dirigentes en el PCUS, que más tarde hemos visto apropiarse de las empresas estatales, también fue la incompetencia de sus economistas, serviles del Poder, estos elaboraban Planes quinquenales destinados únicamente a fines propagandistas, el poder soviético organizado por Stalin se apoyaba en una estructura burocrática que no dejaba espacio al desarrollo democrático de la Sociedad, las medidas contradictorias aplicadas en la economía del país tuvieron un impacto sobre la población, nuevas generaciones ya poco impregnadas de los valores de la revolución de octubre y que aspiraban a tener un nivel de vida semejante al de occidente, la URSS de Stalin se alejó de la economía marxista y se convirtió en un Capitalismo de Estado, pero limitado en sus fronteras y sin los intercambios capitalistas del liberalismo occidental. El PCUS perdió su influencia y desacreditado por la corrupción en su seno, sin su apoyo popular no podía más que derrumbarse arrastrado por la ola de las nuevas aspiraciones del Pueblo ruso. Occidente consideró que Rusia se iba a desmembrar y reducir a ser una potencia de segunda categoría como lo era en el siglo 19. A principios del 1990, Moscú había firmado la carta de París para una nueva Europa. Entonces la Rusia postsoviética deseaba su integración con los países occidentales de Europa y crear un espacio europeo de seguridad. Boris Yeltsin anunció la posibilidad de que Rusia se uniese a la OTAN algún día. De hecho, Vladimir Putin revivió la idea durante su primer mandato (2000-2004). USA se opuso formalmente, temiendo que Rusia se convirtiera en la protagonista de los países de Europa occidental y USA quedase aislada, esto explica la intervención militar de la OTAN, en el 1999 en el Kosovo serbio sin mandato de la ONU, el bombardeo de Serbia aliada histórica de Rusia ponía fin a toda posible alianza de Rusia al proyecto de Seguridad en Europa, buena jugada señor Bill Clinton, los países de la Europa occidental quedaban bien amarrados a USA. Rusia siempre ha sido una gran potencia, pese a sus fracasos económicos, las políticas occidentales la humillaron despertando el tradicional patriotismo ruso. Con la guerra en Siria occidente asombrada descubría las nuevas armas rusas y solo hoy puede responder con una lluvia de sanciones que perjudican a la economía de la UE dependiente de la energía que le vende Rusia; este país en respuesta le dad hoy la espalda a Occidente y se expande hacia el resto del planeta Rusia empezó a eliminar el $US de sus reservas exigiendo que la importaciones se paguen en Rublos o la moneda del país exportador, en respuesta Trump en el 2017, promulgaba la Ley Countering America's Adversaries Through Sanction (CAATSA) que prohíbe la utilización del $US en todo comercio con Rusia, Irán y Corea del Norte y otras sanciones a los países que compren armas a Rusia, lo que no ha impedido a Turquía y en particular a la India de pasar acuerdos importantes de compra e instalaciones industriales de armamento ruso en su país, el pago se hará en Rupias o Rublos .