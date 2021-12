La economía puede ser un factor de guerra

Estamos viviendo un momento sumamente grave para la economía Occidental y para la paz mundial. La inflación es un termómetro que mide la salud de la economía, hoy en la UE se sitúa en el 5,5%cuando esta debe ser según Bruselas entre 2 y 3% máximo, lo grave es que aumenta inexorablemente, lentamente, pero sin pausa, en USA la Inflación ha alcanzado el 7%, la inflación hace perder poder adquisitivo, es la erosión del valor del dinero. Según el economista Jonathan Hamel, solo poner fin a las medidas restrictivas tomadas por los políticos para enfrentarse a la pandemia, podrían frenar la subida de la inflación, personalmente lo dudo, ya que el factor de carga del gasto militar en USA (40% de su presupuesto)más su Deuda Pública y del Estado, frenan el desarrollo de su PIB que fue en el 2020 de 22 198 Millares de $US y se estima a23 059 Millares en el 2021, un crecimiento insuficiente para despejar los recursos necesarios que permitan al Señor Biden realizar sus planes de inversiones en infraestructuras y financiar las investigaciones tecnológicas para las nuevas armas. La rotativa de la FED para fabricar $US alimenta el Tesoro US, pero añade inflación ya que su excedente monetario no encuentra suficientes compradores en el Mercado Internacional, el $US pierde terreno como moneda de intercambios comerciales. Son las clases medias y humildes las que sufren más de la inflación. El aumento del precio de los carburantes y Gas, ha alimentado la inflación, este aumento se ha repartido sobre todos los productos, incluyendo la alimentación, la pobreza en aumento obliga los Gobiernos a invertir más en gasto Social para garantizar la "Paz Social", la Deuda de los Estados en Occidente no cesa de aumentar, deuda que se debe rembolsar, sea con un aumento importante del PIB (Occidente está lejos de ello) o sea esponjar con la inflación parte de la masa monetaria en circulación ya que el aumento de los precios permite más recaudación de impuestos, con los que se paga el Préstamo del BCE, este declive económico lo puede solucionar una Guerra en Europa, continente acostumbrado a ello, sería lo ideal para USA. Las dos guerras mundiales destruyeron a Europa y fueron un festín económico para USA, una nueva guerra en Europa sería la solución, destruiría la UE cuya industrias y moneda compiten contra el $US y las industrias US. USA sabe que sería exterminada si atacase a China o Rusia y posiblemente también la Humanidad, pero una guerra en Europa, sería diferente, se termina con un "Amigo" que estorba y las destrucciones causadas serían un buen Mercado para las Industrias US, ya lo es con las vacunas a renovar constantemente (el cuento de nunca acabar). USA ya tiene los tontos de la película, son los de Bruselas, falta designar el enemigo: el feroz ruso, Rusia de la cual los países que lo desearon se independizaron pacíficamente, en US la secesión de los estados del Sur dio lugar a una guerra civil (1861 - 1865) y desde entonces ninguna más en su suelo. Rusia es la enemiga, ella que luchó contra Mussolini e Hitler y los Nazis amigos de Franco, todos ellos buenas gentes. Ucrania es el cebo, ayudada por la OTAN y sostenida por Biden, esperan que se decida y ataque a Rusia, lo que daría lugar a la 3ra Guerra Mundial en …Europa. Rusia ha reforzado sus fronteras con unos 145 Mil militares y amenaza con instalar en la Rusia europea misiles de cabezas nucleares de medio alcance, si la OTAN persiste en amenazar sus fronteras con el despliegue de misiles. La situación está llegando al punto de que sea la violencia la que remplace el dialogo. El Señor Borrel propone más sanciones contra Rusia por enviar sus Sociedades a países soberanos de África, sanciones que serían contrarias al Derecho Internacional, han sido rechazadas por varios países de la UE. Señor Borrel deje de un lado su "gue-guerra" y abra la puerta al diálogo constructivo. Europa nos pertenece, queremos y necesitamos la Paz y el desarrollo económico. FELICES NAVIDADES A TODAS Y TODOS.