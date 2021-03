La economía del siglo XX a hoy

La Financiera GREESILL en quiebra, pone en peligro empresas del sector productivo. Es en 1945 que el $US invadiô la economía mundial, obligando los intercambios comerciales en $ US, en particular en la compra/ venta del petróleo, con los petrodólares que han alcanzado un volumen tan enorme que p se ha perdido el control de las cantidades en circulación, Henry Morgenthau, Secretario de Estado al Tesoro US, del Presidente Franklin Delano Roosevelt declaraba en el 1943 "El $ US es nuestro, los problemas que pueda crear son para los demás". El Dinero en sí, no crea nada, es el trabajo que permite producir bienes de consumo, pero el Dinero desde el siglo 19 es un factor indispensable para promover desarrollo en las industrias, ya que las inversiones en nuevas tecnologías obligaban los industriales a pedir ayudas al sector financiero, este los endeudaban y progresivamente se convertía en el principal accionista de las industrias, que logran beneficios con la venta de sus producciones. Las industrias sometidas al Mercado compiten en los precios, contra otros países o fabricantes locales. Hoy la gran mayoría de fábricas no generan suficientes beneficios para compensar a sus accionistas con un atractivo Dividendo, hacer reservas para inversiones en nuevas tecnologías, cubrir los gastos de funcionamiento y pago de créditos y capital prestado por entidades financieras. Hoy en el mundo Occidental (USA + UE) las grandes empresas son propiedad del Sector Financiero, ya que este detiene la mayoría de las acciones del Capital Social de estas empresas. Las empresas para equiparse con las nuevas tecnologías del siglo 21, devoran grandes cantidades de Capital, esta reconversión va a permitir realizar producciones a bajo coste ya que prácticamente no necesitaran intervención humana en el proceso de trabajo y elaboración de los productos de consumo. No niego la gravedad del Coronavirus, pero no puedo negar que este ha llegado en el momento oportuno en el que se entraba en una nueva forma de producción y de relaciones socio económico y cultural, que debían obligatoriamente ser adaptadas a las nuevas exigencias de los sectores financieros y de producción. En Occidente a partir del 1950, las condiciones económicas en las que vivimos hoy empezaron con la electrifican completa para satisfacer el consumo de los particulares y de las industrias, el carbón dejó de ser una prioridad, comenzó el cierre de las minas poco productivas. La investigación para la aplicación de nuevas tecnologías, la electrificación masiva en Europa obligó a los Estados a inyectar miles de millones de papel moneda para asegurar el pago de las inversiones del sector financiero, es necesario saber que la masa monetaria en circulación en un país, corresponde aproximadamente al volumen de bienes de consumo disponibles en consecuencia extraer de esta masa monetaria el pago de las inversiones desequilibra la relación producciones y consumo, creando una posible deflación, es decir baja de los precios de venta por debajo de los costes de producción, situación que de prolongarse crea cierre de comercios y de industrias, por esta razón a partir del 1950 ya que la señora Merkel no existía y ya que Francia era soberana en su política Monetaria, optó por poner en el Mercado mas papel moneda, esto cambió la relación Trabajo-producción- consumo / masa monetaria, en efecto el papel moneda se convertía en una mercancía consumible y que podía generar por sí mismo beneficios, utilizando la aceleración de su rotación, sin necesidad de ser creadora de trabajo y bienes de consumo, un nuevo sector voraz se perfeccionaba: La especulación. El Estado para tratar de anular los efectos del exceso de papel moneda en circulación, aplicó la vieja receta llamada inflación, esta compromete las importaciones y exportaciones, los imperios coloniales aun existentes en el 1950, sufrieron

las consecuencias de tales políticas monetarias. (Próximo: la concentración industrial en la UE)