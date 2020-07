Conforme pasan los días, aumentan las claves para entender los acuerdos que se producen para la reconstrucción de una Europa a medio construir. Estas nuevas interpretaciones tienen mucho que ver con el juego de los hechos y las interpretaciones.

Las actas de las reuniones de negociación son muy distintas en las diferentes partes del mundo. Cuando el convenio se da en organizaciones internacionales nacidas en el ámbito sajón, la literatura de los acuerdos, y de los desacuerdos también, tiene una forma de expresión particular. Cada uno de los párrafos se redacta con un doble contenido. En uno se exponen las propuestas de los vencedores y en otro se imponen las condiciones a quienes deben cumplirlos. Una primera parte endulza la lectura con un razonamiento bondadoso, al que se suscriben quienes creen haber obtenido la victoria, y otra segunda establece los términos reales de lo pactado. El término "sin embargo" es el punto de inflexión entre lo ilusorio y lo real.

La Alianza Atlántica es una de esas organizaciones políticas de trascendencia militar en la que España entró como paso previo a la incorporación a la Unión Europea. Es una condición sine qua non, porque nadie se asocia con nadie sin asegurarse previamente que ambos se van a llevar bien. Esto es así desde siempre. Vean, caso por caso, cómo en las décadas pasadas los países del Este de Europa primero fueron miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y después se incorporaron a la Unión Europea (UE). Nunca al revés.

Acostumbrarse a los procedimientos de una organización donde todo se acuerda por unanimidad y se emplea la lengua inglesa, tan poco dada a los requiebros lingüísticos como la española, requiere experiencia y sagacidad para entender el doble sentido de las frases. A diferencia de lo que sucede en las reuniones para tratar los asuntos domésticos de nuestra sociedad, donde se convocan sesiones para manifestar desacuerdos, en las organizaciones sajonas, ningún presidente de comisión que se precie convoca a los socios sin el ánimo de acordar porque sabe que, sin alcanzar aunque sea un mínimo acuerdo, su puesto estaría en peligro.

Y con la lengua, la cuestión es bastante simple, pero harto complicada de manejar, porque se emplea eso que se llama "lenguaje diplomático" o "términos políticamente correctos" que tienen mucho de retuerto y engaño para

los ciudadanos de a pie. Tanto es así que nuestros amigos italianos, más experimentados en la organización como fundadores que fueron de ella, dedican un vademécum para describir como hay que expresarse, tanto verbalmente como por escrito en inglés, para evitar caer en las trampas que todo idioma tiene para los extranjeros. En el fondo, porque el idioma "otánico" es un dialecto del inglés donde se acepta la reiteración de expresiones. Sirva de ejemplo cómo, en una sesión de planeamiento de operaciones a bordo del buque insignia de un comodoro griego, ante el cruce de miradas de los múltiples asistentes, se llamó la atención al comandante del buque británico por emplear un inglés tan docto y con una pronunciación tan profundamente correcta que hacía imposible entender lo que decía.

Los italianos, como los españoles, somos gente mediterránea que guardamos una muy distinta ironía a la que se emplea en las tierras germánicas, incluyen en su colección de recetas para las reuniones en Bruselas algunas expresiones en clave humorística para entender lo que pasa, tan reales como la vida misma. Así cuando se oye "Me temo que su razonamiento no es totalmente correcto" te dicen en realidad "Su consideración no tiene sentido" o cuando de forma ritual y cabal el presidente de la reunión enfatiza en que "Se toma nota de su exposición", quiere decir que deberías haberle oído antes, porque repites lo ya dicho. La cosa puede decaer más aún en el uso de ese desequilibrio entre lo se dice y lo que se quiere decir, cuando se trata de insertar una propuesta sobre la marcha en lugar de remitirlas con anterioridad a los participantes de la reunión. Así un "No podría estar más en acuerdo" sirve para subrayar que la nueva propuesta es toda una locura o un "Gracias por su interesante y provocativo razonamiento" se usa para reseñar "¿Qué diablos quiere decir con esto?"

Lo dicho, conforme pasan los días, se entienden más los contenidos de los acuerdos y de difuminan las taimadas formas en que se presentan.