No nos equivoquemos con Rusia

Ete articulo no es ideológico, es el análisis de una realidad que debemos conocer antes de enfrentarnos a un "enemigo" es necesario estudiar la realidad económica de ese país, su fuerza militar y sus recursos naturales para alimentar sus industrias e igual que sus posibilidades monetarias y sobre todo el factor humano, es decir la motivación de su población para combatir los ataques y aceptar sacrificios. Hoy situamos Rusia como la enemiga de la UE y en particular de la OTAN y de todo Occidente ya que nuestros políticos desconsideran a Rusia presentándola como un país atrasado posible de someter, guardamos la imagen de un Yetsin borracho y sometido. La Rusia soviética ha desaparecido, pero ha dejado su rastro cultural, nacionalista y amor a la patria, si el PCUS ya no tiene influencia política, ya que ha sido remplazado por unas 8 facciones y un Partido propio a Putine, occidente pese a sus ayudas no ha logrado implantar Partidos con conceptos occidentales en lo que concierne la democracia y la economía. Putin no es marxista, es nacionalista, patriota y pragmático, no ha roto con la línea soviética en lo positivo de esta, la educación nacional, elevando el nivel cultural de su población, ni con os proyectos soviéticos de armas futuristas. Rusia está entre los dos primeros países en términos de tecnología espacial, mientras que en motores de propulsión de cohetes espaciales es la primera. En la energía nuclear, su producción y aplicación (rompehielos nucleares y centrales eléctricas flotantes). En lo que concierne la medicina, implantes que van desde los ojos hasta los órganos internos, algunos de ellos son únicos. Sin embargo, sufre un retraso en lo que concierne los componentes electrónicos, los circuitos integrados que realiza en 16 nm mientras que Samsung y Taiwán (TSMC) los imprimen en 5 nm y van a pasar a 2nm, esta laguna de Rusia le dificulta la miniaturización de las cartas electrónicas, pero son autosuficientes mientras que la UE es dependiente de Corea del Sur. Rusia se ha deshecho de su industria pesada, contaminante y poco productiva y se ha equipado hoy de nuevas industrias siderúrgicas y petroquímicas de alta tecnologías y que compiten con occidente, Rusia no es solo una distribuidora de gas y petróleo, su construcción naval es la tercera en el mundo y es autosuficiente en producción de productos compuestos indispensables para las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, también vende cada vez más productos terminados de sus industrias. Rusia se está moviendo lentamente hacia el liderazgo absoluto en tecnologías e industrialización del país, para ello cuenta con abundantes materias primas, energía barata, conocimientos y un potencial humano ya que, tras el descenso de su población debido a la 1era guerra mundial, su revolución bolchevique, su guerra civil, las hambrunas y la SegundaGuerra mundial que eliminó entre militares y civiles unos 25 Millones, 20% de su población, Rusia ha recuperado su potencial humano. La esperanza de vida, mermada por el alcoholismo en el periodo soviético hasta Yelsin, hoy, el alcohol ha perdido terreno en su cultura y la esperanza de vida como la natalidad han aumentado gracias a las medidas tomadas por Putin. Sus reservas en divisas son superiores a su deuda exterior y la deuda privada es de 0%, esto la independiza para tomar decisiones en sus políticas internacionales. Hoy Rusia es una gran potencia militar con armas de tecnologías convencionales y nucleares superiores a las de occidente y no pongamos en duda esta realidad de que puede intervenir con suceso por Tierra, Mar, Aire y en el Espacio. La UE debe de parar los pies a la OTAN, Ucrania que aspira a recuperar una Crimea que nunca fue suya, esta fue cedida en el siglo 18 por Turquía al Imperio TSAR de Rusia. Ucrania, no merece que la UE muera por ella, es un país corrupto y faccioso repleto de Mercenarios, ultra derechistas escorias. Necesitamos Paz y Desarrollo en la UE.