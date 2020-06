La escala de la pobreza

El mundo poco a poco está volviendo a una seminormalidad, acompañada y sellada por el tránsito de sus correspondientes fases. A nuestro alrededor estamos viendo como nuestras calles vuelven a tener ese ruido que tanto ansiábamos. Podemos salir a la calle, entrar a un bar, tomarnos un café, sacar dinero del cajero, entrar a una tienda, hacer deporte, etc.

Todo ello acompañado por nuestra prenda más preciada, la mascarilla. Así está siendo nuestro camino hacia una "nueva normalidad" que esperemos pronto esté acompañada por una vacuna que alivie este dolor que estamos pasando.

Poco a poco la desescalada está tocando cada eslabón de nuestra sociedad, le está dando el poder de volver a ser lo que era antes de toda esta pandemia.

Sin embargo, la pobreza no está sujeta a fases, su velocidad es inversamente proporcional a la nueva normalidad y sus efectos están causando mucho dolor.

Durante este confinamiento no ha existido una igualdad de condiciones. Muchas personas se han visto sin trabajo, despidos, afectadas por un erte, sin techo, etc. Vivimos en el mundo de la imagen, queremos fotografiar las mejores instantáneas, hacernos selfies con gente guapa y en los mejores lugares para luego poder compartir nuestra realidad.

Desgraciadamente el mundo sigue su curso y se olvida de que existe una realidad. Hay personas que pasan a nuestro alrededor, no van con la indumentaria propia de la estación (muchas se han quedado en un letargo invierno), tampoco tienen una vivienda, duermen en nuestros portales, parques, cajeros, llevan su casa a cuestas y esas personas son invisibles para muchas otras de nuestro mundo. Desde que nacemos se supone que todos hemos llegado a este mundo para disfrutar y tener una vida agradable. ¡Injusta esta desigualdad!

Desafortunadamente esta idea está guardada en el cajón de la utopía. Existen personas que no tienen libertad para comprar lo básico, una barra de pan, un cartón de leche. Es muy triste querer meterse la mano en el bolsillo y saber que no tienes nada. No puedes comprar, no puedes viajar, no puedes en definitiva vivir.

La pobreza es ese agujero que no tiene límite de aforo, su puerta está abierta y en cualquier momento te puedes ver atrapado por su dolor y desesperación.

No somos conscientes de que el hambre está a la vuelta de la esquina, no tenemos que irnos al tercer mundo. Salimos a tirar la basura y vemos a personas como nosotros abriendo los contenedores sacando nuestras sobras. El coronavirus ha afectado a los comedores sociales donde muchas personas acuden diariamente a comerse un plato de comida caliente, a sociabilizar con personas que se encuentran en sus mismas condiciones.

Debido a esta pandemia no han podido comer comida caliente, sí han tenido una bolsa de alimentos para poder subsistir.

A las colas del hambre se van sumando personas de clase media que por diversas razones la necesidad ha hecho que se unan a esta cola en busca de su correspondiente bolsa de comida en los diferentes comedores sociales que existe en nuestro país. La pobreza es una pandemia que lleva a la tristeza, a la angustia y en muchas ocasiones al olvido.

Produce dolor escuchar las afirmaciones de la directora ejecutiva de UNICEF afirmando que el aumento de la pobreza va a provocar un incremento del trabajo infantil. Además de entidades como Cruz Roja Española, Cáritas, parroquias, centros sociales, etc., este mundo necesita una vacuna humana que inyecte solidaridad, compañerismo y humanidad que ayuden a aliviar tristezas, angustias y vidas que son iguales a las nuestras.

Desgraciadamente la verdadera pobreza surge en el alma de todas aquellas personas que miran hacia otro lado.