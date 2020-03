Qué se esconde tras el coronavirus

La situación es grave y no por el ªCorona-virus, que al día de hoy no ha causado más víctimas que las otras gripes. Estamos en una situación económica más frágil que la del 2008. Los países de la UE están muy endeudados, más del 50% de los ciudadanos también, la precariedad ha aumentado desde el 2008, parte de la" Clase media" ya no existe, su poder adquisitivo ha disminuido a niveles de precariedad. Los bajos salarios desde el 2008 no incrementan el ahorro tan necesario para las inversiones en la Industria. Políticos con poca visión y cómplices de los fondos buitres liquidaron las viviendas del sector público, pero la bajada del poder adquisitivo no permite al ciudadano pagar los alquileres exorbitantes que imponen. Por suerte los hospitales no se privatizaron gracias a la protesta de los empleados de la sanidad, debemos aplaudir que dijeran ¡No! a la privatización. Hoy el gasto en médicos y medicamentos sería insoportable para muchos ciudadanos. El pequeño comercio cierra ante las grandes superficies y distribuidoras, estas han creado menos empleos que los que han destruido. El lunes 9/03/20 empezó el desplomo de las Bolsas, la causa fue la bajada del Petróleo saudí de forma inesperada y el aumento de su producción para compensar por el volumen la perdida sobre el Precio, se pone en peligro las economías occidentales, solo países como India, con una fuerte industria y muy dependiente del petróleo importado se beneficia, los demás el gasto público supera la bajada del petróleo. Se prevé un Barril a 30 $ que creará una situación grave a las industrias del Petróleo que son esenciales en la economía de Occidente. La caída de la Bolsa, ha barrido los ahorros de pequeños inversores. Los países productores de minerales, ante el desplome de los precios disminuyen las extracciones y no importan de Occidente productos manufacturados, las Industrias de occidente, de nuevo van hacia Rusia, China Pakistán y Vietnam. El "Brexit" ha bajado los recursos económicos de la UE. la obliga a reducir las subvenciones a la agricultura que no puede vivir sin ellas por la competencia de los países de África y América. La Deuda pública de los Estados de la UE sobrepasa la economía física, en proporciones alarmantes, la prima de riesgo sube encareciendo los préstamos de Dinero a los Estados. Se añade el envejecimiento de la población laboral, haciendo que hemos llegado al punto de ruptura entre el Empleo productivo que genera riqueza y el empleo de los Servicios, no productivo y que contribuye a aumentar el gasto público. USA con 30 millones de personas sin Seguros Sociales de enfermedad, solo presenta informaciones parciales de la realidad del contagio, pero pone freno a las importaciones de la UE, también bloquean los viajes a USA, pero esta esconde la realidad de su economía, el propio Congreso ha reconocido que el $US ha perdido desde el año 2000 30% de su poder adquisitivo. Desde el año 2000. los productos fabricados en USA para la exportación, se han encarecido de un 40%, mientras que en Francia y Alemania solo de un 20%. China ha ganado la guerra económica y demostrado tener la capacidad de bloquear el contagio con la colaboración de su población, también ha puesto en marcha su potencial de investigación y logrado medicamentos que han terminado con la mortandad, China envía hoy investigadores y material médico a Italia. Occidente ha mostrado sus debilidades y su egocentrismo, menospreciando durante décadas a China, hoy podemos decir sin equívoco que USA ya no es la Potencia dominante y que el $U/S tras un siglo de dominación de la economía mundial hoy ya no lo es. Que el Coronavirus no sea inofensivo y contagioso, sin duda alguna, ya que se trata de un virus de gripe para el cual no existía el antibiótico, pero nada me impedirá considerar que ha sido utilizado como el árbol que esconde el bosque, siendo el bosque la Crisis económica que se aparenta más al fin de un ciclo histórico como lo fue el fin del Feudalismo y del Renacimiento