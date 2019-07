Con la 2da guerra mundial, USA inició la expansión del Liberalismo a escala mundial. Para USA esta guerra fue motor para relanzar sus industrias y su economía estancada, después de la Gran Guerra y la agricultura que se había modernizado, endeudada creó una crisis en los bancos regionales al cesar de abastecer de alimentos a los frentes militares y poblaciones en Europa. USA, sacó enseñanza de los errores que habían dado lugar a la gran depresión del 1929. El objetivo de USA en la 2da Guerra fue no solo combatir el enemigo, también fue destruir las ciudades, infraestructuras y fábricas de Alemania, salvo las básicas indispensables para el Plan imaginado, también se destruyeron en Francia, Italia y otros países considerados víctimas de los NAZI. Al final de la 2da Guerra Mundial USA impuso el $ como moneda de intercambio comercial, hizo prestamos con el pretexto de ayudar a los países destruidos y el 5/06/1947, en Harvard, el general George C. Marshall, Secretario de Estado del Presidente Harry Truman, anunció un programa de ayuda al desarrollo inédito y puso en pie el Plan Marshall. La ayuda de USA fue aceptada por 15paises + Francia, que se retiró, ya que vio que este Plan a ella le restaba soberanía y poder sobre sus colonias de África, solo persiguieron en el Plan, Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Gran-Bretaña, Grecia, Islandia, Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Suecia, Suiza, Luxemburgo y Turquía, en el 1949, se adjuntó la República Federal Alemana (RFA) recién constituida. USA el 16 / 04/1948 puso en pie la OECE (Organización Europea de Cooperación Económica) USA imponía sus reglas. La historia basada en diferentes documentos se hace eco de la intervención de Bilderberg para iniciar la creación de una plataforma comercial permanente en Europa al servicio de USA para sus Financieras, sus productos agrícolas e industriales, lo que le permitía evitar de repetir la crisis de sobre producción que tuvo lugar en USA al finalizar la 1era Gran Guerra, también le permitió encauzar y orientar el desarrollo industrial de los países destruidos de Europa, para ello, USA toma contacto con 3 personas, fieles al Liberalismo y con influencias políticas por sus militancias anteriores: Walter Hallstein, miembro desde el 30/09/ 1935 del Partido Nazi, profesor de Derecho, nombrado el 18/05/ 1936 por Hitler, rector de la Universidad de Rostock. Walter conceptuó el Plan "Das Neue Europa" Plan impregnado de las teorías de Karl Schmit en lo que concierne la supremacía del Estado Político sobre el Estado de Derecho y el deber de eliminar físicamente toda oposición cual fuese. El 9 /05 1938, Hitler se desplaza a Roma y presenta a Musolini el proyecto para una nueva Europa, que sería gobernada por jurídicos fieles a los políticos fascistas, los demás países de Europa harían su adhesión "voluntaria" o sometida militarmente, Musolini e Hitler deciden de hacer una delegación de juristas para que redactaran el contenido que preservara los intereses de Alemania e Italia. Walter Hallstein es nombrado personalmente por Hitler responsable de esta Delegación Germano /italiana y entre el 21 y el 25 de junio 1938 hacen los primeros intercambios. En la Francia vencida, el Gobierno de Pétain, puso en valor el Proyecto de la construcción de una Europa bajo la «Paz Germana» e inaugura el 6/06/1941la exposición «La France européenne» en el "Grand Palais" junto a altos mandos Nazis alemanes. Con el desembarco US en Francia, Walter Hallstein oficial alemán de la Wehrmacht cayó prisionero en Cherbourg, liberado en el 1946, entra en el Partido CDU, Konrad Adenauer lo nombra en el 1951 Secretario de Estado en Asuntos Exteriores y Walter elabora la llamada "Doctrina Hallstein" junto a Jean Monnet y Robert Schuman: Hallstein el 25 /02 / 1957 firmó el Tratado de Roma, construido en el 1938 sobre las bases que ideó bajo el Eje Roma Berlín pero recuperado por USA, Walter se convirtió en el 1er Presidente de la Comisión Europea. El Liberalismo se imponía .