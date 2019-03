Sobre fariseos y tumbas

El Juez de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid ha dictado un auto por el que paraliza cautelarmente las obras de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. La cuestión no sería relevante de no ser por la atención mediática que este asunto viene acaparando. La decisión del gobierno y la intención personal de Pedro Sánchez puede calificarse cuando menos de precipitada. Como se está viendo Sánchez no contó con las dificultades que vendrían ante la exhumación; la familia en primer lugar, la Justicia y la iglesia. La familia por ser los deudos de Franco los que habrán de manifestar consentimiento sobre el traslado e inhumación de los restos. La Justicia porque España es un Estado de Derecho donde los ciudadanos pueden defender sus derechos y como en este caso han presentado recurso contra el Decreto del Gobierno, serán los Tribunales de Justicia quienes tengan la última palabra por encima de decisiones políticas. Y la Iglesia Católica y Romana por ser la Orden benedictina los custodios de ese Templo donde reposan los restos de Franco y los de miles de víctimas de la guerra civil.

Explicado así parece sencillo, pero se cruzan en este largo procedimiento intrigas, improvisaciones y falsedades que desvirtúan el fondo del asunto. Por tales prisas y enredos la Vicepresidenta del Gobierno hubo de viajar precipitadamente al Vaticano para negociar un posible acuerdo por el que la Iglesia diera conformidad a la exhumación. A su vuelta a España Carmen Calvo hizo unas declaraciones asegurando que había logrado ese acuerdo con la Iglesia. Horas después el cardenal y Secretario de Estado vaticano Pietro Paroli hacía público un comunicado desmintiendo rotundamente a Carmen Calvo y asegurando "que la Iglesia no había llegado a ningún acuerdo, que ese asunto era una cuestión que afectaba al Gobierno español y a la familia de Franco". Carmen Calvo quedó reducida al ridículo y los analistas políticos, yo entre ellos, la acusamos de fantasiosa o incluso mentirosa. Debí sospechar de inmediato, no lo hice y presento excusas a la Vicepresidenta del Gobierno, leemos en el diario EL País una carta de del cardenal Paroli de 20 de febrero pasado donde expresa de manera inequívoca que la Iglesia apoya sacar los restos de Franco del valle de los Caídos y que forzará al Abad de la comunidad benedictina a permitir la exhumación . Según esta carta Carmen Calvo decía la verdad y el Cardenal se ha retratado como un enredador profesional manejando con doblez un asunto tan serio sobre todo para la familia de Franco. No se trata en modo alguno de cuestionar la decisión de la Iglesia respecto a la exhumación. Está en su derecho de adoptar la posición que más le pueda convenir como Institución. Lo que abochorna es el desparpajo para sostener una cosa y la contraria como si nada ocurriera. Actitud claramente farisaica para muchos fieles.

La historia relatada no tendría mayor recorrido de no ser por aquellos fieles devotos de la Iglesia que siguen creyendo en que las palabras que salen de los labios de la curia, de sacerdotes hacia arriba, son sagradas. Y que no caben las mentiras, ni los trucos y componendas. Millones de buenos españoles así lo creyeron en relación a esta inacabada ceremonia funeraria del Gobierno. Entristece que un episodio más venga a corroborar razones para la campaña contra la Iglesia Católica que empapa diarios y cadenas de T.V, de España y del mundo . Un breve recorrido de lo que está ocurriendo en relación la credibilidad de la Iglesia Católica y su ejemplaridad no s dejaría abochornados. En España El Obispo de Tarragona ha dimitido por sus declaraciones donde relativizaba los abusos de sacerdotes a menores. Los curas , obispos y cardenales vascos y catalanes se manifiestan abiertamente contra la unidad territorial de España, algunos dando cobijo al terrorismo y distanciándose de las víctimas. Y ahora el Cardenal Paroli, segunda jerarquía en el Vaticano, se muestra como un vulgar muñidor. Puede que la Iglesia y sus Jerarquías no perciban la realidad del siglo XXI y continúan con los manejos propios del siglo XI creyendo contar con los aliados de entonces, la ignorancia, el miedo y la connivencia con el poder político. Nada de esto cursa efecto en estos tiempos. Ahora cualquier acto infame queda descrito en tiempo real y difundido sin contemplaciones por los medios de comunicación y en las redes sociales y sus autores repudiados por millones de seres humanos, creyentes también, que no tienen miedo y tampoco ignoran la realidad. La connivencia con el poder político ahora se ve reducida a esas tretas para que no graven el IBI a propiedades de la Iglesia, para que no reclamen los gobiernos la titularidad de templos y edificios, que quiten subvenciones o incluso liquidar el Concordato. Asuntos puramente terrenales donde la Iglesia juega al ratón y el gato con una izquierda del siglo XXI con los efectos de la globalización y la pérdida de la fe de millones de jóvenes que no practican ni creen en la representación de Dios en la tierra. Que le queda pues a la iglesia?, afanarse en los asuntos de la verdadera fe, y procurar ganarse la credibilidad tan cuestionada en estos tiempos. Sin credibilidad ninguna fe o doctrina puede sostenerse.

En España el distanciamiento de la Iglesia ya alcanza proporciones preocupantes para la jerarquía católica, los templos semivacíos , falta de vocaciones y los fieles desorientados y entristecidos por estas actitudes nada ejemplares del Secretario de Estado Vaticano en asunto que afecta a muchísimos católicos. Si a esto se une la satánica labor de obispos como Setién y los actuales once obispos de Cataluña, poca esperanza puede quedar que la fe no disminuya en España tal como ocurrió en el resto de la Europa católica. Lo de la exhumación de Franco es un episodio más entre otros tantos de oscurantismo y doblez según mi apreciación personal como católico de muy baja intensidad.