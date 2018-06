Poco fiables

Las encuestas de opinión y estudios de los últimos años ponen de relieve que los ciudadanos no tienen buena opinión de los políticos. Y uno de los motivos es la poca fiabilidad de quienes se dedican a la política de manera más o menos profesionalizada. El sistema democrático en su actual versión reposa en algunos principios clave. Uno de ellos es la existencia de un cierto contrato por el cual los ciudadanos eligen a sus representantes por un determinado periodo de tiempo entendiendo que en este periodo los candidatos electos lleven a cabo las propuestas de la campaña electoral, parte esencial del contrato. O bien solucionen problemas que se pudieran presentar durante su representación; estatal, autonómica o municipal. Sin embargo cunde la sensación que los políticos electos una vez en el poder no cumplen aquello que habían prometido, incluso en ocasiones hacen lo contrario lo que sería un contrato fraudulento que a diferencia de cualquier otro contrato, este no trae consecuencias a quien lo incumple. Desgraciadamente en estos años España es un ejemplo de lo anterior. Y por esa realidad tan evidente, los políticos de toda condición, con excepciones honorables, carecen del respeto social que debiera acompañar la vida pública. Es grande el daño que se hace a la ciudadanía, recelosa e impotente ante esta situación que afecta a los grupos más representativos. Al no traer consecuencia alguna el incumplimiento del contrato del que el político es simple apoderado, la siguiente consecuencia es la corrupción en su sentido más amplio. La primera corrupción mentir, no cumplir, actuar contra lo prometido o lo que interesa a quien le otorga el poder de representación, después la corrupción ética y moral acompañada de la económica. Una nutre a la otra en un círculo sin fin de calamidades que afectan a la propia esencia de la democracia. Y así estamos en momentos cruciales donde la política en su conjunto debiera empaparse en la ética y la moral pública y privada. Lo que en términos laxos se llama posibilismo, pasa a ser oportunismo enlazado siempre a la falta de responsabilidad. Las ideologías no están en su mejor momento y tal vez por ello ocurren estos vicios pero más allá de las ideologías queda el sello personal de quien se dirige a los ciudadanos. Últimamente ese ello es de muy baja calidad, y no solo en España. Los ejemplos abundan hasta la extenuación. Unos caen y otros se elevan tal que ha ocurrido hace semanas en España. El que fuera presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy antes que hubiera moción de censura estaba ya censurado incluso por parte considerable de sus votantes, según las encuestas de opinión. Por sus muchos incumplimientos durante sus mandatos. Por no atender a los catalanes españoles que residen en Cataluña dejándoles a merced de la supremacía secesionista y excluyente. Por afirmar que en Cataluña no se haría ningún referéndum y se hicieron no uno sino dos. Por no aplicar las herramientas del estado de Derecho a los actos violentos e ilegales de los golpistas y hacer respetar las leyes en Cataluña. Y para bochorno de todos, la corrupción dentro del PP. Con todo, D Mariano a sabiendas, dejó correr a cámara lenta un tiempo decisorio y pudiendo haber actuado para preservar el sentir mayoritario de quienes le dieron la confianza, optó por pasar el poder a un indeterminado conjunto, separatista, anti español, golpista, izquierdas anti sistema e izquierdas tradicionales en la persona de Pedro Sánchez. Las opiniones se han dejado ver en analistas y en las propias encuestas, Rajoy ha dejado abandonado el carro donde tantos millones de votos del centro derecha contemplaban el final de la legislatura. Y lo hace sin remordimiento alguno, arropado en el gabán de la prudencia, la elegancia y la honorabilidad, prendas insuficientes para que pueda saldar su gestión ante sus votantes y ante la historia. Y comienza a rodar el nuevo Gobierno del PSOE sin que se le haya reprochado con la crudeza debida el estigma de la corrupción que afecta a dos ex Presidentes de este partido, Ministros y altos cargos. Tras los fuegos artificiales en la escenificada toma de posesión, llega la traca en palabras de Meritxel Batet anunciando la acción de Gobierno en relación a Cataluña. Falsea o ignora dos cuestiones elementales. La primera sobre la propuesta de una reforma constitucional hacia una configuración federal de España. Trata de hacer valer que este federalismo reside en el sentir socialista. Falso. Tras la aprobación de la Constitución de la República de 1.931, el PSOE hubo de enfrentarse a similar situación respecto a Cataluña y sus pretensiones tal como relata en sus memorias el eminente jurista y Catedrático de Derecho en Madrid D. Luis Jiménez de Asúa que defendiera en las Cortes la posición oficial del PSOE contra la propuesta federalista y a favor de un Estatuto para Cataluña. Y otra gran mentira. La primera decisión de Sánchez ha sido dejar sin efecto la aplicación del artº 155 y revertir a la Generalitat las competencias sobre el dinero público, el Gobierno de España renuncia así a controlar pagos ilegales a favor del independentismo. La falsedad consiste en que la medida de controlar desde el Gobierno de España el gasto público en Cataluña es anterior a la aplicación del 155, pues se aprobó a propuesta de Ciudadanos el 15 de septiembre de 2017 y quedó a cargo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda. Esto tan elemental debieran saberlo Pedro Sánchez y su Ministra de origen catalán. Pero lo callan para poder satisfacer las exigencias de los partidos separatistas que prestaron sus votos a Sánchez en la moción de censura. Y lo más grave hasta ahora; el Ministro de Cultura que no amaba el deporte ni la tauromaquia, se ha visto obligado a dimitir tras conocerse que fue condenado en 2017 por defraudar a Hacienda 243.000 euros . Maxim Huerta calló este dato relevante cuando prometió el cargo lo que le vale el titulo del Ministro más breve de la democracia, siete días. ¿ El nuevo Gobierno limpio y regenerador? Buen ejemplo estos días que millones de españoles cumplimentan cumplimenta el IRPF. Mentiras, falsedades, fraudes, esa cara oscura de la política que aparenta el bien común y que no puede ocultar vergüenzas de unos y otros. Vuelvo al principio. Nadie pude extrañarse de la desconfianza hacia los políticos. En EE UU, la más veterana democracia ya se estableció un mecanismo constitucional para apartar a los cargos electos que actuaren de manera indebida, el llamado "recall". Un número determinado de electores puede convocar nuevas elecciones para confirmar o destituir cualquier político elegido. Cuanta frustración e impotencia en España donde se hacen eternos aquellos que no procuran a los ciudadanos su bienestar. Ni su afecto.