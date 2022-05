Los ficus de la Plaza Vieja

Ante todo quiero dejar muy claro que soy un enamorado de todo lo verde: árboles, arbustos y flores de todo tipo, de jardines y silvestres, como saben todos los que me conocen. Pues bien, estos días vuelven a ser noticia los ficus de la Plaza de la Constitución, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Vieja, antiguo Zoco, Juego de Cañas, Plaza de los Moros etc. y es noticia porque el TSJA ha desestimado que el Ayuntamiento de Almería suprima los ficus de esta plaza de los cien nombres por su valor medioambiental. En fin a mi edad ya no me asombro de nada o de casi nada. El TSJA lo justifica diciendo que se trata de una masa arbórea que "mejora la calidad de vida" en una ciudad con "alta radiación y temperatura" y de árboles "en algunos casos centenarios". Y yo me pregunto ¿Cuánta gente ha visto usted cobijándose del sol en verano en esta plaza?

Almería posiblemente sea la ciudad de España y de Europa con más cantidad y variedad de ficus por metro cuadrado. Véanse por ejemplo los ficus del Paseo, Avenida de García Lorca, Avenida Mediterráneo, nuestro Parque, Plaza Pavía y en cuantas plazas grandes y pequeñas hay en nuestra ciudad. Cuando voy a la Plaza Vieja, voy a ver la fachada del Ayuntamiento, los arcos de los soportales y el monumento a los Coloraos y nada más, bueno también a tomarme un café o una cerveza tranquilamente sentado, sin que el ruido de coches y motos me distraigan. Pero cuando quiero ver ficus y sobre todo los microcarpa, me voy al parque y allí disfruto contemplando otras variedades de ficus como los rubiginosa, carica, virens, pumila y sobre todo los doce ejemplares de ficus macrophilla porque éstos sí que son auténticas joyas; las raíces de estos últimos son espectaculares por sus dimensiones y formas caprichosas y sus copas sobresalen por ambos lados del Parque; un hermano de estos ficus es el que está en el Paseo y los guías turísticos, con muy buen criterio, hacen una parada junto a él, porque se trata de un autentico monumento a la naturaleza.

Pero volviendo a la Plaza del Ayuntamiento, que es nuestra Plaza Mayor, yo la comparo con otras plazas de España que conozco, entre las que cito la de Madrid, Salamanca, Valladolid, Ocaña, Toledo, Cáceres, la de la Corredera de Córdoba, Alcaraz, Almagro, Chinchón, Santiago de Compostela, La Coruña y un largo etcétera, pues no pretendo cansar. En este affair la pregunta que me hago con frecuencia es por qué estas plazas no tienen árboles. Y a continuación me contesto a mí mismo: pues porque no los necesitan, el protagonismo lo tiene la arquitectura, el conjunto monumental sin necesidad de ninguna masa arbórea que de sombra y no será porque en Córdoba o en la mayoría de las plazas de las dos Castillas no calienta el sol en verano.

En cuanto a argumentar el TSJA que al trasladar estos ficus a otro lugar habría una pérdida del 30% de los árboles, es una falacia. Los ficus son los árboles con mayor seguridad de éxito al trasplantarlos de un lugar a otro con un mínimo de cepellón, naturalmente no es aconsejable hacer el trasplante en pleno verano.

Todas las plazas citadas, que figuran entre las más bonitas de España, están exentas de árboles, como mucho, algunas tienen pequeñas jardineras o pequeños árboles que en ningún caso impiden contemplar la arquitectura que las han hecho famosas. Nuestra ciudad no está sobrada de monumentos, así que mostremos los que tenemos sin ningún tipo de complejos.