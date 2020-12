La frustración de Sánchez

Que nadie se engañe sobre la embestida contra la Comunidad de Madrid, sus autores son por orden de frustración Pedro Sánchez y por supuesto Pablo Iglesias. La izquierda radical y comunista junto a los separatismos no soportan el auge de Madrid y han desatado una guerra sin cuartel porque Madrid es un muro que entorpece el objetivo de cambiar el modelo de Estado y la configuración política y democrática de España. El diputado de ERC Rufián actúa de colaborador entusiasta. La mezquindad de Rufián no solo se afirma en su apellido, también en su chulesco y vitriólico lenguaje de perdonavidas. Se engallita contra la Comunidad de Madrid afirmando una vez más su complejo de charneguito catalanizado deslumbrado por Madrid ignorando el pastón que recibe mensualmente del Estado español. Continuando el chantaje a los sucesivos gobiernos de España ERC encuentra ahora con Sánchez e Iglesias la ocasión propicia para humillar a los madrileños y andaluces jodiéndoles con mayores impuestos. Ocurre que los madrileños ni los andaluces han votado al tal Rufián ni lo harían jamás. Y él lo sabe. Sabe que su meteórica carrera política ascendió desde una profesión tan improductiva como el activismo en redes sociales y eso solo sería posible en esa especie de reducto aldeano que han convertido Cataluña.

Rufián destila una rabia sorda y malsana contra el éxito. De funcionar Cataluña como funciona Madrid el no sería diputado y seguiría en algún sótano de garaje con sus tuits. A tal nivel ha llegado el golpismo y a tal nivel la complacencia del gobierno de España tratando con rufianes y mercadeando con unos presupuestos que se aprueban sobre los escombros del Estado y la Constitución. Resulta evidente que la fiscalidad de Madrid acapara el mayor desarrollo y prosperidad en relación a otras Comunidades. Si se compara con Cataluña que aplica impuestos más elevados la recaudación fiscal de Madrid creció un 3,9% en 2019 con bonificaciones impositivas en patrimonio, sucesiones y donaciones y rebajando el tipo en el IRPF. Madrid aporta un 180% más que Cataluña al Fondo Estatal de Garantías de donde se pagan la sanidad y la educación en toda España. Madrid aportó 4.100 millones de euros y Cataluña 1.542 millones en 2019, prueba del fracaso de la Generalitat son los 100.000 millones de euros que ha debido aportar el denostado Estado español.

Al margen de la realidad, Sánchez e Iglesias no digieren que el centro derecha gobierne la Comunidad y el Ayuntamiento, porque en Madrid no "mojan" los salvapatrias y no cuelan su propaganda y sus mentiras. Entonces se trata de aplicar la oportuna medida correctiva contra los madrileños y también los andaluces por el atrevimiento de haber logrado formar gobierno de centro derecha tras 38 años de monopolio político de la izquierda "progresista" en Andalucía donde dejaron huella aquella cuadrilla de saqueadores de dineros públicos cuyos "capos" (todos dirigentes del PSOE) han sido condenados por el TSJA. Esto parece insoportable para Sánchez y con la voz de su socio el mini diputado Rufian tratan de elevar los impuestos a todos los españoles para la llamada "armonización fiscal". ¿Conocen Rufian , Sánchez e Iglesias que existen en España otras Comunidades Autónomas con fiscalidades excepcionales en relación a Madrid y Andalucía? Podría haber incluido en su propuesta por aquello de la igualdad y la solidaridad eliminar el cupo vasco y liquidar también el privilegio foral de Navarra, pero no lo ha hecho. ¿Por qué no la ha hecho? Para no enfadar al PNV y Bildu socios en esta partida contra España en la que reparten cartas Iglesias y Sánchez en comandita con Junqueras, Otegui y otras "perlas" del océano.

Lo más vergonzoso es la infinita soberbia del Presidente del Gobierno de un partido político que ahora ya no recuerda su propia historia. Hay una mayoría parlamentaria, incluyendo a PP y VOX dispuesta a la armonización fiscal para todas las regiones de España. La diferencia sustancial es que hay dos modos de aplicar esta armonización. Una sería bajando los impuestos en todas la Comunidades siguiendo la pauta de los países de la UE con alto nivel de desarrollo que señalan sociedades prósperas asentadas en la política liberal y la economía de mercado .En España las izquierdas comunistas, separatistas y grupos incalificables quieren subir todos los impuestos para nutrir (más aún) las arcas del Estado a costa de los bolsillos de los ciudadanos. Hay ejemplos deplorables del destino de esos dineros que se pretenden con mayores impuestos; el sobrecoste del aparato político de este Estado es muy superior al de cualquier país democrático de Europa, por ejemplo Alemania, Francia o Suecia, solo el coste de asesores de Pedro Sánchez suponen anualmente 78 millones de euros .También el coste de la administraciones públicas en todos los niveles, tan desmesurada como innecesaria en muchos casos. Además de ello el sostenimiento de los miles y miles de organizaciones y empresas públicas creadas exclusivamente para "enganchar" a parientes amigos y afiliados a la nomina pública aun cuando la mayoría de ellas ni tienen cometidos de utilidad y presentan pérdidas millonarias. Además las fundaciones, ONGs y otros inventos conocidos como chiringuitos que succionan de los presupuestos del Estado de manera alarmante.

En cualquier programa de gobierno auténticamente regenerador, el gobierno o la mayoría parlamentaria debiera aplicar sin demora políticas de austeridad que justificaran el uso de los dineros recaudados con impuestos. La primera de ellas, eliminar todo gasto superfluo y erradicar las partidas no productivas situando a España en los niveles de gasto público que corresponde a su dimensión económica. No es así en este casino turco donde la ruleta y las ganancias se manejan sin pudor con fines espurios y reparto del botín. En un régimen de austeridad administrativa y exigencia en el perfil de quienes administran los dineros públicos no tendrían cabida los rufianes, las lastras ni otros camaradas por aquello del mérito, la capacidad y el esfuerzo.

Resulta incomprensible la imposición de un modelo fiscal contra la voluntad de seis millones de madrileños y ocho millones de andaluces. Este mini diputado catalán y todo su partido representan el 3,1% de los electores españoles, con una Ley Electoral similar a la europea Rufián no sería diputado con apenas 869.914 votos que obtuvo la lista de ERC en 2019. Su propuesta inconstitucional muestra una furia malsana contra el éxito de Madrid y Andalucía .La última muestra; La soberbia de Sánchez y el rencor de Iglesias se han desbordado con motivo de la inauguración del Hospital "Isabel Zenda" en Madrid. La grosera ausencia del Ministro de Sanidad explica la incompetencia del gobierno de España para gestionar la pandemia. Iglesias ha lanzado otra "alerta antifascista" por el peligro para la democracia de este nuevo hospital público con capacidad para mil camas orientado a los enfermos del virus u otras pandemias abierto a todos los españoles y sufragado con los impuestos que recauda la Comunidad de Madrid. Las conclusiones son obvias.