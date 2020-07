¿Tiene futuro la OMS actual?

Es el Coronavirus la cabeza de Turco de la Crisis? No podemos negar que el coronavirus ha dado muerte en el mundo al día de hoy a unas 550 Mil personas, declaradas por 213 países que reúnen 11Millones 200Mil, contagiados, 7 países nunca fueron contaminados y 25 ya están limpios. Llamar Pandemia 550 Mil fallecidos en una población mundial de 7Mil 200 Millones de personas yo pienso que es algo exagerado y lo que no me convence es que no se informa de la edad de los fallecidos y de sus patologías anteriores, cáncer, cardiacos, alzhéimer, diabetes graves y otras. Estoy escéptico ya que hemos asistido a la prohibición a los médicos de recetar medicamentos anti-virales que han hecho sus pruebas desde hace más de 70 años. Numerosos países han hecho omisión de la prohibición de estos medicamentos por la OMS y han continuado a utilizarlos, Madagascar, Burkina-Faso han creado medicamentos, eficaces para sus poblaciones, pero no reconocidos por la OMS ya que no son de laboratorios USA o UE, tampoco se oye hablar de la "triazavirine", medicamento ruso que ha permitido junto a otras medidas dar traste al virus en China y Rusia donde pese a nuevos contagios, la OMS no ha indicado más muertes, claro hay un problema este medicamento es ruso y la política parece ser tiene prioridad sobre la salud, en efecto hoy el Hospital Bichat, uno de los más importantes y prestigioso de Paris y Francia, anuncia que cinco de sus enfermos del coronavirus han tenido los riñones bloqueados después de haber sido tratados por el REMDESIVIR medicamento milagro comprado a USA, dos de estos pacientes han sido con urgencia puestos en diálisis. El Coronavirus, lo considero muy grave, usted dirá que no soy médico, pero tengo derecho de opinar después de analizar las diferentes opiniones científicas, la OMS cataloga como pandemia el virus COv-19, también se debe hacer para ciertas gripes graves y el paludismo que causa 500 Mil muertos en África, Asia y América latina. El Cov-19 se ha proclamado con tambores y trompetas, sembrando el pánico, cuando la maquina económica dominada por el neoliberalismo empezaba a tener fallos, que han puesto en causa su política de producción y relaciones económicas, la especulación y concentración de las inversiones ha llegado a sus límites. La "pandemia" abre un nuevo espacio especulativo para las Multinacionales de los medicamentos, la OMS, de la cual se ha retirado USA, fue creada el 7/04/ 1948, sus 160 miembros son designados y deberían estar fuera de la influencia del sector privado, pues en Francia varios de los consultantes de la OMS, son colaboradores de AMP en la cual influyen grupos de los medicamentos como Sanofi-Pasteur, Sanofi-Aventis, el Profesor Daniel Floret Presidente del Comité Técnico de Vacunas que está estrechamente ligado a la industria de los fármacos en Francia. Saquen ustedes conclusiones en lo que concierne la objetividad pretendida por la OMS (Documentos posibles de consultar "Sante-log-d') La OMS no ha denunciado el cierre de Hospitales Públicos para favorecer los privados que encarecen el gasto a la Seguridad Social, tampoco la OMS se ha posicionado en la reducción de los presupuestos para la salud y la investigación, Políticas del Señor Rajoy. La OMS no ha denunciado las condiciones de vida en las que se encuentran África negra, India y países de América como Brasil y mismo USA en los cuales la precariedad hospitalaria ha causado tantas víctimas, tampoco la OMS denuncia la insalubridad en la que viven estas poblaciones, muchas de ellas sin acceso al agua potable de calidad sufren de tifus, fiebre amarilla y otras enfermedades. Yo me pregunto si la OMS no se ha convertido en un pulpo que solo cuida su autoridad en los Ministerios para que estos estén al servicio de Multinacionales. La OMS debe ser independiente, del sector privado en su composición como en sus objetivos, si quiere recuperar su credibilidad de lo contrario se convertirá en un organismo más sin futuro y que solo servirá de adorno social.