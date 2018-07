Está en juego el Futuro de la OTAN?. El 10 y 11 de julio ha tenido lugar en Bruselas una cumbre entre el Presidente Trump y los jefes de Estado de 28 países de Europa en la OTAN. Afín de redefinir la nueva estrategia de la OTAN que esta bajo el mando de USA, la reunión tiene lugar en un momento en el que la UE se encuentra muy dividida por el Brexit del Reino Unido, y también por las contradicciones económicas de Alemania, Francia, Holanda frente a Grecia, Portugal e Italia. La Política que concierne acoger los exiliados de Siria, Libia y otros puntos del Mundo en conflictos armados, ha creado divergencias políticas en la OTAN, contra países como Hungría y Polonia. El Papel de la OTAN se relaciona con las políticas de la UE y USA, pero su misión militar tiene un nuevo contenido ya que el armamento actual puede destruir la Humanidad, hoy el enfrentamiento es sobre todo económico. La rivalidad económica y la lucha de influencias en el Mundo se han agudizado entre Rusia-China, UE y USA. El Presidente Trump ha querido dejar bien claro que USA sigue siendo la ªleaders" de la OTAN (NATO) creada en el 1949 durante la ªGuerra fría" para defender la República Federal Alemana y otros países de Europa Occidental de un posible apetito de la URSS, esta en respuesta creaba el Pacto de Varsovia. Desde el 1950 USA, ya utilizaba con unos efectivos de 800 hombres la Base de Moron de la Frontera, cedida de por vida a USA en el 2016, la Señora Soraya de Santamaria participó. Fue en el 1953, con el Tratado de Madrid, que USA dispuso de bases en España, a las que desplazó desde Francia su arsenal nuclear. El 7 /03 / 1966, de Gaulle se retiraba de la OTAN y pronunció su famoso discurso "La Europa Económica se construirá desde los Pirineos a los Urales o no será nunca la Europa". La OTAN, es sobre todo una carta en manos de USA para tener supeditada a ella la UE y hacerla participar en su estrategia del nuevo reparto territorial del Mundo, del cual se beneficiarían solo USA, Francia e Inglaterra. Con un presupuesto anual de 954 Millares $US (1 Millar = Mil Millones de $US) la OTAN participa en proyectos Políticos, económicos, industriales y de investigación de armamento, Rusia dedica unos 70 Millares unicamente a fines militares, los demás gastos dedicados a otros objetivos no los publica. USA financia el presupuesto de la OTAN un 70% de los 954Millares, es decir 637Millares 800Millones, los 28 otros países financian el resto, Trump los ha obligado a que cada uno de ellos pague un 2%, de su PIB en 2025, lo que elevaría al 56% la participación de los 28 países y al 44% el de USA que lograría un ahorro sustancial del 26%. El Señor Trump olvida que USA recupera gran parte del presupuesto, ya que la OTAN, compra parte del material bélico a las industrias del armamento USA y también cubre el mantenimiento de las bases USA en Europa. Aparentemente el propósito de Trump es triple: 1) Imponerse como jefe incontestable de la OTAN, 2) lograr una adhesión incondicional de los 28 otros países de la OTAN, imponiendo sus condiciones económicas que debilitan la UE y también tratar de aislárla de Rusia en su abastecimiento de Gas, 3) presentarse el 16 de julio en Helsinki a la reunión prevista con Putine, mostrando que es USA sola la que manda y tras ella una OTAN unida y fuerte en la que Alemania obedece y tiene un papel secundario. Trump se equivoca, Alemania es la Potencia de la UE y defenderá su estatuto y sus relaciones comerciales con Rusia, en particular su abastecimiento en Gas Natural y Petroleo procedentes de Rusia. Trump juega una partida de ajedrez muy compleja, esta reunión con los 28 países de la OTAN puede ser su primer "Jaque", ya que el 25 /06/2018, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda. España, Portugal, Estonia y Reino Unido, han firmado en Luxemburgo, un acuerdo militar independiente de la UE impulsado por Francia, este acuerdo puede dar lugar a medio plazo al nacimiento de la futura fuerza europea.