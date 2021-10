El futuro de la UE está por definir

La UE navega sin Capitana, ni Timón, le falta definir una política propia exterior o en sus relaciones políticas, sociales y económicas. Solo constatamos que la decadencia en Europa fue al final de la primera guerra mundial. La potencia industrial era el imperio alemán junto al Austro Húngaro y su aliado el Imperio Otomano destruidos y una Francia más agrícola que industrial, que no podía remplazar el liderazgo alemán. La crisis del 1929, creada en USA impidió toda posible independencia económica de los países de Europa. En 1945, USA con la OTAN dio la puntilla a los países de Europa los amarró, impidiendo toda relación económica, política o militar con URSS, en realidad la famosa "guerra fría" servía a dominar la Europa no soviética con la economía y políticas del imperio anglo-sajón ya que los británicos se entregaron a las normas fijadas por USA, para el comercio internacional, haciendo del $US la moneda única de los intercambios y en particular para el petróleo de medio oriente. USA dominaba el mundo políticamente y con el $US, con su caballo de Troya británico, Francia con el franco CFA resistió gracia a sus antiguas colonias, pero con el euro esa ventaja ha cesado. USA y la City dominan la economía de la UE y le rompen toda posibilidad de concretizar su proyecto de soberanía política y económica en el ámbito internacional. También está la invasión de los "Lobbies" en la comisión de la UE, estos imponen los intereses de las multinacionales y las consecuencias hoy las vemos con el aumento de la energía eléctrica. Alemania que ha salido de lo nuclear y Francia que está en vísperas de hacerlo han aumentado la dependencia de sus Centrales eléctricas con el gas. Rusia que abastece Alemania en gas y ahora más con el Nord Streem-2, negoció contratos a largo plazo y precios controlados, tal como lo hizo con el primer gasoducto, pero los diputados del PP que dominan el Parlamento de la UE lo han rechazado y eliminado todos los contratos establecidos a largo plazo y poniéndolos a disposición de la bolsa de valores de las energías, Rusia l vende el Gas según la variación del precio del barril del petróleo, pero este gas no abastece las centrales eléctricas a ese precio, estas deben comprarlo en bolsa de valores del gas y energias, el precio se fija en esta Bolsa según la oferta y la demanda. Es fácil aumentar el precio del gas con solo almacenarlo y restringir su entrega a las eléctricas y parar o disminuir la producción de electricidad eólica ya que la mayoría del parque eólico pertenecen en España, a empresas bajo el control de las multinacionales eléctricas, antes nacionales y hoy privatizadas y de propiedad extranjera, gracias a Don Felipe González, Señor Aznar y Don Zapatero. Esta política de las eléctricas tiene un doble objetivo, la especulación en bolsa de valores del gas que dominan multinacionales financieras USA-anglo sajonas e italianas y francesas, también hacer más atractivo el precio del gas de SCH-iste de USA que tiene un precio de un 30% superior al de Rusia. El ciudadano paga dos veces la factura del alto precio de la electricidad: primero con el recibo de su consumo eléctrico, segundo con la repercusión de este gasto en la fabricación de los productos de primera necesidad, el empleo también sufre debido a que el consumo no logra el nivel indispensable para que sea motor de desarrollo, el encarecimiento de los productos fabricados los hacen menos competitivos en el Mercado internacional y sus precios en alza son factores de la inflación que hoy se sitúa en un 4% en la UE. Mientras que USA nos focaliza sobre las "Hordas· Rusas que van como Atila invadir occidente, USA sigue colonial-izando sectores claves de la economía occidental como el automóvil ya que TESLA ha construido en Alemania una Mega-fabrica que destruirá la industria piloto del automóvil alemán, pero los políticos liberales europeos en la UE juntos a Carmona aplauden. ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos con tales políticas?