¿Cuál será el futuro de la economía?

La ruptura de los equilibrios de los factores que componen el desarrollo del Capitalismo como fuerz determinante del desarrollo, se han roto a nivel mundial de forma irreversible, el Neo-liberalismo que asienta sus reglas de desarrollo sobre la especulación y en endeudamiento de los países no es la sola causa, se añaden los países con economías emergentes que han salido de su situación endémica de desarrollo, son principalmente, China, Rusia, India, Brasil, Pakistán, Argelia., Méjico. No tomemos como vara de medir el PIB de USA, pero sí la situación histórica en la que se encontraban hace 50 años estos países y su actual crecimiento. Tomemos el caso de China haciendo abstracción de la ideología y de los Derechos humanos, debate que nos conduciría a constatar que ningún país los respeta pese a que se llenen la boca sus dirigentes de que son demócratas. China proclamó el 1 / 10 / 1949 la República Popular de China, pese a la presencia en el territorio del Kuomintang, los principales actores de esta revolución empezada en el 1911 por Sun Yat, fueron Yuan Shi Kai y más tarde Tchang Kai-Chek que se unió a los comunistas de Mao para expulsar los Japoneses de China y terminar con los señores de la guerra, China en ese momento tenía una población analfabeta al 80% y con una esperanza de vida inferior a los 40 años, el nivel de subsistencia para la población era inferior al de la India colonia inglesa, hoy, después de 38 años de guerra civil y 70 años después de instalar la Republica, China cubre las necesidades en alimentación y salud de su población, la esperanza de vida ha aumentado a los 68 años y solo arrastra un 0,02% de analfabetos en etnias que se sitúan en zonas aisladas. Lo que es relevante es que hoy China es el 18% del PIB de la economía mundial, mientras que USA que era en 1946 el 45% del PIB mundial y en el 1970 el 25% hoy es solo el 17%, no se puede negar que el poder adquisitivo del Total de la masa salarial de USA es 7 veces superior al de China, pero todos sabemos que el cálculo que se hace mezclando y sumando los altos salarios y los bajo y dividir la suma obtenida por el Nº de trabajadores falsea la realidad del reparto de la riqueza a través de los salarios, pero es realidad que en China como en cualquier otro país , existen multimillonarios que se codean y crean lazos con los de USA, Rusia y otros países y que también existe una pobreza relativa como en Rusia, USA, España o cualquier otro país en vía de desarrollo. La diferencia entre las economías de China y la de Occidente es el contenido de sus endeudamientos, China se endeuda en proyectos que le aportarán mercados para su potente industria, Occidente se endeuda para satisfacer sus sistemas financieros, en inútiles gastos de prestigio y corrupción, en la UE el tejido industrial se descompone lentamente y su agricultura sufre de la competencia desleal de países tercer-mundo. USA que impuso el $US en el 1945, hoy es aún el "leader de la financia mundial que se ha visto reforzada por Internet, y la mundialización del sistema financiero, su influencia en la cultura mundial es muy grande, pero USA ha perdido gran parte de su capacidad industrial, esta situación es frágil para USA, ya que China va imponiendo el Yuan en sus intercambios económicos, también crece la influencia del BRIC en las inversiones para el desarrollo y está en vísperas de crear su cryptomoneda. Las contradicciones existentes en la economía Occidental hacen perder competitividad, iniciativas y en consecuencia desarrollo. China avanza inexorablemente en lo que concierne la economía industrial, incluidas las altas tecnologías y se impone lentamente en el sector financiero. Occidente está entrando en la fase de decadencia irreversible, prisionero de sus conceptos contradictorios políticos, sociales y económicos. Occrdente está perdiendo la batalla del futuro