El futuro de la economía

La situación económica mundial es muy confusa y no ayuda a que se hagan previsiones co-rrectas en lo que concierne la evolución del PIB de los países más desarrollados y considera-dos motor de la economía mundial. Si China y USA han firmado un acuerdo comercial para re-equilibrar el intercambio comercial de mercancías entre los dos países, lograr disminuir el défi-cit de la balanza de pagos del Export / Import de USA, esto significa que USA levantará en una próxima etapa los aranceles que penalizan mercancías con un valor de 370 Millares que ex-porta China a USA, China en los 2 próximos años importará de USA mercancías por un valor de 200 Millares (1Millar=Mil millones). Esto traerá consecuencias negativas para la UE, en lo que concierne la industria de Maquinarias y de servicios tecnológicos, ya que China dará la prefe-rencia de sus compras al mercado USA para cumplir los requisitos del Acuerdo que ha firmado con USA, salvo si hubiese un repentino aumento del consumo en China, esto es improbable ya que este país se impone un crecimiento de su PIB en 5 a 6% para los próximos 10 años y plani-fica los consumos como las inversiones sobre objetivos implicados en las tecnologías futuris-tas, estas medidas disminuirán los prestamos fáciles y reducirá su deuda interna. Es todo lo contrario de la gestión que se realiza en Occidente, expertos del Fondo Monetario y que gestio-nan los Activos BlackRock advierten que desde el 2008 la deuda de USA ha aumentado de un 47% sobre su PIB, los préstamos a bajo interés son responsables de que las empresas en ser-vicios financieros hallan florecido, dirigiendo el Dinero a sectores de especulación más que al sector productivo. El FMI ha publicado un informe que dad la alarma, pone de manifiesto que las políticas de los Bancos Centrales (en la UE el BCE), distribuyendo dinero fácil a las empre-sas las ha puesto en peligro ya que han invertido con frenesí sin tomar en consideración la realidad del consumo endémico que existe, este fenómeno puede causar en los próximos 10 años un efecto de canibalismo empresarial lo que provocará irremediablemente una concen-tración de empresas por sectores, con cierres y despidos obreros importantes. También los bajos intereses provocan que para los particulares el deposito en los Bancos de sus ahorros al 0% no es atractivo, ya que estos sufren una erosión debido a los cobros de comisiones y por la inflación, incluso le es más positivo comprar a crédito y guardar su dinero en efectivo bajo el colchón para hacer frente a su consumo diario, esta situación está creando un problema a los Bancos, los cuales han solicitado a los Politicos de Bruselas para que tomen medidas que im-pidan a los particulares de disponer del dinero en efectivo, este quedará en el Banco y todos los pagos se harán sea con tarjeta sin acceso a retirar dinero en efectivo, sea con el teléfono, naturalmente a cada uno de los pagos la entidad bancaria recibiría de la cuenta del que paga una comisión, esto sería una restricción de la libertad de disponer del Dinero a la vez que una espoliación legal, pero el Político se apoya en que el Papel moneda pertenece al Estado, solo el valor inscrito es propiedad del ciudadano, el Político sería consecuente con esta medida ya que el ciudadano no es privado del valor de su Dinero, puesto que este le está indicado en su cuenta, pero el Estado está en su derecho de retener un Papel moneda que es de su propiedad. Esta medida responde al criterio de que el Estado va a poder mejor controlar la economía su-mergida y los pagos hoy en B, igual que los pagos del IVA. Y sobre todo permite a los Bancos retener los depósitos de la Masa salarial y de negocios e igual que multiplicar las comisiones a percibir, los Bancos podrán confortar sus posiciones en un momento en que la Deuda Mundial de las empresas alcanza los 250 Mil Millares de $US según Bloomberg y 257 Mil Millares, la Deuda total Mundial, 327% del PIB Mundial. Alguien tiene que pagar esa factura ¿Adivina quién?