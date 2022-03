Nuestro futuro económico

La Guerra de Ucrania ha creado un drama Humanitario y va a dar lugar a una crisis profunda económica y monetaria en occidente y cuya responsabilidad será de políticos imbuidos de soberbia, ineptos que se creen en otros tiempos. Putin no es un santo, pero se podía haber negociado con él y darle las garantías de seguridad que solicitaba. Rusia, está industrializada y detiene las mayores reservas mundiales de minerales, gas y petróleo y si le añadimos China e Irán, pues USA y UE juntas frente a estos países no tienen el potencial que las supere económicamente. Podemos constatar la decadencia de Occidente en la economía mundial: USA tiene una deuda exterior de 30 mil millares (1Millar= Mil Millones) sostenida por Arabia Saudí, Japón y China. La confiscación de los depósitos monetarios rusos en occidente y la negación de US en reconocer su deuda con Rusia e indicar que confiscará el oro ruso, sea adquirido por países, por comerciantes o particulares, estas medidas han creado un viento de pánico en todos los países que negocian oro con Rusia para depositarlo en USA, en garantía de los intercambios entre Bancos Centrales, para las transacciones comerciales. Se añade que las declaraciones de los políticos sobre la reserva USA en Oro de 8Mil 133 toneladas, es fantasía, ya que la FED declara que dispone de 418 Toneladas para respaldar el valor de señor $ US, esto tiene un impacto sobre las relaciones comerciales mundiales que utilizan el $US, ya que el Oro de la FED no puede hoy respaldar el volumen de $US imprimidos por la FED y que circulan por el mundo, el valor del $US, paridad de cambio, es mantenido por un consenso de Occidente en detrimento de sus propias monedas. Ante esta situación el Banco del Desarrollo (BRICS), creado en el 2015 por China, Rusia, India, Brasil y África del Sur y que cuenta con la adhesión ahora de otros países asiáticos, lanzará a partir de abril una nueva moneda para los intercambios comerciales mundiales: el DTS. Los premios Nobel Fred Bergsten, Robert Mundell y Joseph Stieglitz la plantearon: "La creación de una moneda global restauraría la coherencia que tanto necesita el sistema monetario internacional, le daría al FMI una función que lo ayudaría a promover la estabilidad y sería un catalizador para la economía". Crecimiento 'armonía internacional' eliminaría la especulación sobre las monedas, olvidaron que el FMI está para hacer ganar dinero a los países que lo componen. El Gobernador del Banco Central Chino Señor Zhou Xiaochuan, desde el 2008, ha buscado los mecanismos para crear el DTS. El valor de esta moneda se calcula según el valor de la riqueza en Oro, minerales, Petróleo otras materias primas y el propio valor de la Moneda relacionado con su poder de adquisición en su mercado Nacional, (Rublo, Yuan, Petrodólar, el $US está descartado) esto le dará a cada país que esté en el DST, el posible acceso a Derechos especiales

de giro para sus transacciones comerciales. El DTS, es una moneda de reserva sintética revaluada según una canasta de monedas comerciales, las materias primas y los productos básicos. Un sistema amplio, profundo, estable e imposible de manipular o embargar por ningún país para hacer presiones políticas. La próxima semana, Rusia y China ofrecerán un fácil acceso al mercado más grande del mundo, que es el de estos dos países, los intercambios será a través de transacciones económicas, seguras, rastreables, instantáneas y libres de manipulación gubernamental, de fluctuaciones monetarias o/y sanciones. Ya esta semana Rusia anunció que sus países amigos deben pagar en rublos su gas. En cuestión de horas, el rublo recuperó su valor anterior al embargo y sanciones en los mercados internacionales. De hecho, el rublo también se ha establecido como moneda de reserva en la UE, al igual que el petrodólar en Oriente Medio. Habiendo renunciado al carbón y la energía nuclear, Europa se quedó sin alternativa al gas ruso. Esta Crisis la pagará la clase media, no aquellos que la han provocado.