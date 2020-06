El futuro de la globalización

DEBEMOS usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien". Nelson Mandela.

El origen de la globalización es muy antiguo y los historiadores económicos lo asocian al deseo de la humanidad de moverse, relacionarse y aprovechar las ventajas de cada zona geográfica. Poniendo el foco en la época reciente, podemos decir que la aparición de internet y la revolución en las comunicaciones hicieron que la globalización se intensificara en la década de los noventa y alcanzara su edad de oro hasta la crisis económica de 2008.

A partir de ese momento y ahora con la crisis del coronavirus se han puesto en duda algunos de sus logros. La excesiva dependencia del exterior de los países y la falta de autonomía en las decisiones importantes o en el suministro de bienes fundamentales ha hecho que se cuestione el modelo actual.

La deslocalización de la producción como consecuencia de la globalización ha traído consigo una desindustrialización difícil de revertir. La globalización ha creado mercados muy grandes, la competencia también ha sido muy grande y ello ha obligado a las empresas a ser más competitivas y en muchos casos a externalizar toda la producción que no era crítica. La elección era externalizar o desaparecer.

La globalización nos abastece de muchos productos que usamos en nuestra vida diaria. Hoy en día un teléfono móvil o un coche son monumentos a la globalización, porque tienen gran cantidad de componentes que se fabrican en países diferentes, se integran en otros países y se venden en todo el mundo. Todo esto se ve favorecido por las redes de transporte y por la inmediatez de las comunicaciones.

El resultado final conforma nuestro estilo de vida y creo que muchos no estarán dispuestos a renunciar a ello, porque nos hace la vida más cómoda; otra cosa es que la hiperglobalización a la que hemos llegado se pueda transformar en una globalización diferente, donde seamos capaces de ganar en autonomía en algunos productos. Para ello es

importante la capacidad de decisión en nuestro país, que sería el nivel más bajo; un segundo nivel sería dentro de la Unión Europea, gestionando la producción entre sus países miembros y un tercer nivel sería el más internacional.

Esta es la teoría. Para empezar, revertir la deslocalización implica un encarecimiento de los precios; si además hay que poner de acuerdo a varios países, el resultado final no está garantizado. Hablamos de productos básicos, porque de aquellos más complejos o los que utilizan tecnologías o materiales avanzados, prácticamente es imposible cambiar su sistema de producción, dados los niveles de complejidad que han alcanzado y que nuestra sociedad difícilmente querrá o podrá prescindir de ellos.

Una palabra que están usando los expertos al analizar el futuro de la globalización es "decoupling" es decir, desacoplamiento, y lo hacen refiriéndose a la disminución de la dependencia del exterior, fundamentalmente de China y EE. UU., pero inmediatamente surge la duda de si en Europa (y en España) estamos preparados para ese cambio y para asumir sus costes.

Un desacople selectivo es la solución teórica, la autosuficiencia en los bienes estratégicos es cara, pero la seguridad nacional justificaría el precio a pagar por ellos.

Otro concepto que está presente en la geoeconomía actual es el de "Globalización 4.0", que hace referencia a la construcción de una nueva estructura en la era de la 4ª revolución industrial. En esta etapa primaran las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la robótica y las redes de última generación tipo 5G. El centro de gravedad del mundo se ha desplazado hacia el Pacífico, Europa ya no es el centro, pero ello no implica que no se tenga capacidad para gestionar nuestro futuro. Ser un actor importante y decidir con visión estratégica es imprescindible en estos momentos a nivel europeo. Así lo hacen las grandes potencias mundiales actuales y la UE no debe quedarse atrás por el bien de todos.