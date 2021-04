El futuro tras la pandemia

Cuando las declaraciones de ciertos economistas acomodados, que son propagandistas del sueño de "Mañana se pela gratis" no rio, solo pienso en el nivel de degradación que se ha llegado, venden su alma al "Diablo Dinero". Cuando estos Gobiernos conservadores de Europa pongan fin a las medidas restrictivas en la economía será posible quizás medir el impacto que han tenido en la economía, en particular el Comercio de distribución, las industrias de bienes de consumo, los salarios; el paro y el Consumo. Si China ha alcanzado un desarrollo de crecimiento del 18% en el 1er trimestre 2021 es debido a dos factores esenciales en economía, las necesidades a cubrir por su Mercado Nacional, la modernización de su herramienta de trabajo y la expansión de sus Mercados exteriores ocupando el vacío dejado por las industrias occidentales en particular en África, América latina, la península de Arabia, los Emiratos, Irán, Birmania, Pakistán y en el Asia Central, China ha firmado acuerdos bilaterales de comercio con Australia, Malasia, Filipinas, estos son los factores que han condicionado el desarrollo inmediato del crecimiento económico de China en este primer trimestre. Todo lo contrario de un Occidente, cuyos políticos con los dos pie en el mismo zapato, y la cabeza en las nubes de un pasado colonial, se imaginan aún estar en el siglo 19, se creen ser el centro del mundo cultural, no podemos negar que la UE tiene un potencial industrial y de conocimientos, pero ha sido bloqueada por su participación activa en conflictos que han debilitado su imagen, ¿Qué ha ganado la UE con su participación, junto a USA en la Guerra de los Balcanes? Desestabilizar esta región y tener que asumir los problemas económicos y sociales de estos países, ¿Qué ha ganado la UE, con participar en las guerras de Irak, Siria, Libia? Guerras justificadas con mentiras de USA, que han desestabilizado estos países, han alimentado el terrorismo internacional, y más de 1Millon de refugiados que la UE tiene que administrar económicamente entregando dinero a una Turquía hostil, ¿Qué gana la UE con la acumulación de sanciones a Rusia y otros países? Solo hace seguidismo a USA ya que las inversiones de grandes empresas alemanas y Rusas han aumentado en Rusia para dar rodeo a las sanciones, solo los agricultores de la UE, en particular los de Francia y España. El Parlamento de Bruselas, dominado por los políticos conservadores no hacen políticas para potenciar la UE, solo hacen lo que les dicen sus amos, las Financieras US y las Multinacionales. Los paraísos fiscales siguen en pie, Luxemburgo es uno de ellos, sus Bancos reúnen mas de 5Mil Millares de Euros (1 Millar= Mil Millones) el Banco Leman en USA, que protagonizó la crisis del 2008, solo capitaliza unos 700 Millares, los políticos de Bruselas, votados por los ciudadanos hoy tienen como preocupación como armonizar las jubilaciones, aumentando los años de trabajo, cuando el paro está en constante aumento y también como reducir las pensiones de jubilación que ya soportan una constante erosión debido a la inflación de los precios de los alimentos, la electricidad e impuestos. Nos engañan esos economistas cuando dicen que habrá rápidamente un crecimiento económico en la UE. Solo habrá un crecimiento de las grandes fortunas, de la pobreza y del paro, es la sociedad que vamos a dejar en herencia a nuestros hijos y nietos. La verdad es dolorosa, pero más lo será el despertar en un futuro de utopías forjado por las mentiras.

La Democracia es también el respeto del Derecho Internacional y el Bienestar de los ciudadanos